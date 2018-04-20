Пентагон понимает недопустимость действий, которые могли бы спровоцировать военное столкновение России и США. Военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, — заявил Сергей Лавров.

Пентагон понимает недопустимость действий, которые могли бы спровоцировать прямое военное столкновение России и США. Об этом в интервью заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он считает, что антироссийская кампания постепенно выдыхается.По словам Лаврова, начальник генштаба Валерий Герасимов четко сказал, что если какие-то боевые действия так называемой коалиции нанесут ущерб российским военнослужащим, то мы будем жестко и четко отвечать."Я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие", — заявил Лавров в интервью РИА Новости.Также глава российской дипломатии прокомментировал провокации, к которым в Сирии может быть причастна Великобритания. Он напомнил, что совсем недавно Министерство обороны, освободив Думу, обнаружило склад химических веществ, в том числе "произведенных в Германии, но и произведенных в Портон-Даун, в том самом городе Солсбери" . Сейчас специалисты проводят анализ обнаруженных веществ."Помимо всего прочего, то, что инсценировка, которая оказалась снятой на видео, был организована "Белыми касками", — этого никто не скрывает. А "Белые каски" работают исключительно на территориях, которые контролируют боевики, включая террористов, таких как "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России), и они уже приложили руку к состряпыванию такой же провокации год назад в Хан-Шейхуне, и они — это тоже не секрет — финансируются в том числе Великобританией, ну и США и рядом других западных стран", — сказал глава МИД РФ.