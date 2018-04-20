25 апреля 2018 года в отеле Метрополь состоится церемония награждения независимой ресторанной премии Лавровый Лист. Премия была учреждена в 2005 году и все эти годы неизменно содействует развитию ресторанной и гастрономической культуры России.

25 апреля 2018 года вотеле "Метрополь" состоится церемония награждения независимой ресторанной премии"Лавровый Лист". Премия была учреждена в 2005 году и все эти годынеизменно содействует развитию ресторанной и гастрономической культурыРоссии.Оргкомитет Премии,который возглавляют Андрей Фомин и Игорь Губернский, определил два состава Жюри– Общественный Совет, в которыйвошли пятьдесят известных персон: издателей, главных редакторов, деятелейкультуры, бизнесменов, и Советресторанных критиков, состоящий из самых влиятельных российских ресторанныхобозревателей. Именно им предстоитвыбрать лучшие рестораны России.Список номинантов этого года – TOP-30 лучших ресторанов Москвы:Белуга, Березка, Восход,Горыныч, Жеральдин, Кофемания, Матрешка, Северяне, Сыроварня, Южане, 800 Contemporary Steak,AQKitchen, Big WineFreaks, Bro&N, Butler, Glenuill,Insight,Erwin.Река.Море.Океан, Kazbek, Margarita Bistro,Nofar, OVO by CarloCracco, Patara, Remy Kitchen Bakery,Salumeria, Savva, Selfie,TwinsGarden, Varvara Cafe,WhiteRabbit.Во всех ресторанах -номинантах до конца апреля гостям предлагается меню с главнымихитами. Заказав блюда из этого меню, можно получить полное представление окухне и уровне ресторана и сравнить свой выбор с мнением профессионалов.Нацеремонии будут названы победители в номинациях:"Ресторан – ОткрытиеГода" (выбор Общественного Совета)"Ресторан Года" (выборОбщественного Совета)"Лучший Ресторан 2017Года" (выбор ресторанной критики)"Ресторан -Легенда""Лучший гастрономическийПроект/Событие года"В этом году ОргкомитетПремии ввел две новых номинации: "Персона Года", и в содружестве с генеральнымпартнером премии шотландским односолодовым виски The Macallan, учредилноминацию "Прорыв Года".