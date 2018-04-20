25 апреля 2018 года в
отеле Метрополь состоится церемония награждения независимой ресторанной премии
Лавровый Лист. Премия была учреждена в 2005 году и все эти годы
неизменно содействует развитию ресторанной и гастрономической культуры
России.
25 апреля 2018 года в
отеле "Метрополь" состоится церемония награждения независимой ресторанной премии
"Лавровый Лист". Премия была учреждена в 2005 году и все эти годы
неизменно содействует развитию ресторанной и гастрономической культуры
России.
Оргкомитет Премии,
который возглавляют Андрей Фомин и Игорь Губернский, определил два состава Жюри
– Общественный Совет, в который
вошли пятьдесят известных персон: издателей, главных редакторов, деятелей
культуры, бизнесменов, и Совет
ресторанных критиков, состоящий из самых влиятельных российских ресторанных
обозревателей. Именно им предстоит
выбрать лучшие рестораны России.
Список номинантов этого года – TOP-30 лучших ресторанов Москвы:
Белуга, Березка, Восход,
Горыныч, Жеральдин, Кофемания, Матрешка, Северяне, Сыроварня, Южане, 800 Contemporary Steak,
AQ
Kitchen, Big Wine
Freaks, Bro&N, Butler, Glenuill,
Insight,
Erwin.Река.Море.Океан, Kazbek, Margarita Bistro,
Nofar, OVO by Carlo
Cracco, Patara, Remy Kitchen Bakery,
Salumeria, Savva, Selfie,
Twins
Garden, Varvara Cafe,
White
Rabbit.
Во всех ресторанах -
номинантах до конца апреля гостям предлагается меню с главными
хитами. Заказав блюда из этого меню, можно получить полное представление о
кухне и уровне ресторана и сравнить свой выбор с мнением профессионалов.
На
церемонии будут названы победители в номинациях:
"Ресторан – Открытие
Года" (выбор Общественного Совета)
"Ресторан Года" (выбор
Общественного Совета)
"Лучший Ресторан 2017
Года" (выбор ресторанной критики)
"Ресторан -
Легенда"
"Лучший гастрономический
Проект/Событие года"
В этом году Оргкомитет
Премии ввел две новых номинации: "Персона Года", и в содружестве с генеральным
партнером премии шотландским односолодовым виски The Macallan, учредил
номинацию "Прорыв Года".