Мужчина ушел, забыв закрыть входную дверь своего номера в гостинице, а вернувшись, обнаружил пропажу сейфа с 8 млн рублей...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали подозреваемого в краже из гостиницы крупной суммы денежных средств.В территориальный отдел полиции от администратора гостиницы на улице Сретенка поступило сообщение о краже. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в одном из номеров гостиницы проживал 47-летний приезжий. Мужчина ушел, забыв закрыть входную дверь, а вернувшись, обнаружил пропажу сейфа с 8 млн рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Ярославской области сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний приезжий. Как выяснилось, злоумышленник прошел незамеченным в гостиницу, увидел незапертую дверь одного из номеров, проник в помещение и похитил сейф. Затем он выбрал момент, когда администратор отвлеклась, и вынес его. Похищенными денежными средствами мужчина распорядился по собственному усмотрению.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61