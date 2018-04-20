УУР МО МВД России «Московский» г. Москвы разыскивают пропавшего без вести Найпака Дениса Евгеньевича 26 апреля 2002 года рождения...

УУР МО МВД России «Московский» г. Москвы разыскивают пропавшего без вести Найпака Дениса Евгеньевича, 26 апреля 2002 года рождения, который 19 апреля ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 18-19 лет, рост 185 см, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы русые средней длины.Особые приметы: на переносице имеется шрам, на руках татуировки: на правой руке надпись «Помни», на левой «ЛА».Был одет: куртка синего цвета с коричневыми вставками, джинсы черного цвета, спортивные ботинки черного цвета, свитер серого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: (495) 850-13-20 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79