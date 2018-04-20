19 апреля 2018 года Департамент образования г. Москвы совместно с Управлением ГИБДД г. Москвы торжественно открыли юбилейный 40-й Слет Юных инспекторов движения.

19 апреля 2018 года Департамент образования г. Москвы совместно с Управлением ГИБДД г. Москвы торжественно открыли юбилейный 40-й Слет Юных инспекторов движения.История московского движения ЮИД богата интересными событиями и по-своему славна своими добрыми традициями. Юидовцы – помощники сотрудников Госавтоинспекции, они посещают занятия, где изучают Правила дорожного движения. Задача маленьких инспекторов – собственным примером демонстрировать необходимость соблюдения Правил дорожного движения и безопасного поведения на проезжей части.В этом году юбилейный, 40-й городской слет ЮИД проводится с 19 по 22 апреля 2018 года. Организаторами мероприятия традиционно являются Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве и Департамент образования столицы. Два дня участники будут соревноваться друг с другом и демонстрировать свои навыки, умения и знания по Правилам дорожного движения.Для кого-то эти соревнования будут первыми, кто-то уже принимал участие в аналогичном общегородском слете в прошлом году. Участие в 40-м Московском городском слете ЮИД примут команды-победители конкурсов всех административных округов столицы. В числе состязаний испытания по знанию Правил дорожного движения, умению оказывать первую доврачебную помощь, а также фигурное вождение велосипеда. Кроме того, будет проведен конкурс творческих тематических выступлений, подготовленных командами. Оценено будет и парадное форменное обмундирование команд.Предваряя торжественную часть открытия слета «Безопасное колесо», на сцену вышли творческие коллективы ЮИДовцев. Ребята исполнили задорные песни о дружбе сотрудников дорожной полиции и юных инспекторов. Затем на большом экране гостям был продемонстрирован красочный видеоролик – небольшой экскурс в историю движения ЮИД.От лица начальника Управления Госавтоинспекции города Москвы генерал-майора полиции Виктора Коваленко с юбилеем создания Отрядов ЮИД поздравил заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Евгений Ефремов: «Для Госавтоинспекции Москвы ЮИДовцы - верные и надежные помощниками в деле укрепления дисциплины на дороге. Я абсолютно уверен, что ЮИДовская школа ни для кого не проходит бесследно, потому что в лице активных участников юных инспекторов движения мы всегда получали и получаем не только грамотных и дисциплинированных водителей и пешеходов, но и людей, способных не по долгу, а по зову сердца прийти на помощь другим участникам дорожного движения. Удачи вам! И помните, вы лучшие! Вперед, ЮИД, к новым вершинам!».В завершение мероприятия Юные инспекторы движения подарили почетным гостям праздничную концертную программу.