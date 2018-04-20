На территории области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 2 человека погибли и 12 человек травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 12 травмированы. Выявлено 10 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Фрунзенский районПо предварительной информации, 19.04.2018 г. в 00:45 на 21 км автодороги М-7 «Волга» подъезд к г. Владимиру водитель автомобиля СIТRОЕN-JUМРЕR допустил наезд на пешехода, 1975 г.р., который находился на середине полосы проезжей части дороги. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.2.Фрунзенский районПо предварительной информации, 19.04.2018 г. в 07:30 в г.Владимир на улице Безыменского напротив дома 26 водитель автомобиля Киа, 1963 г.р., совершил наезд на пешехода, 1997 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пострадал пешеход, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб левой височной области – после оказания отпущен из БСП г. Владимира.3.Ленинский районПо предварительной информации, 19.04.2018 г. в 15:30 в г.Владимир на проспекте Ленина напротив дома 24 водитель автомобиля Шевроле – Клан, 1969 г.р., совершил столкновение с впереди двигавшимся автомобилем Фольксваген-Гольф под управлением водителя, 1983 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Фольксваген-Гольф госпитализирован.4.Петушинский районПо предварительной информации, 19.04.2018 г. в 16:40 в деревне Грибово водитель автомобиля Ситроен-С4, 1995 г.р., осуществляя движение от участка №2 в направлении участка № 238, совершил наезд на опору ЛЭП и металлический забор. В результате ДТП водитель автомобиля Ситроен - С4 с диагнозом: рвана рана нижней губы - амбулаторно.5.Гороховецкий районПо предварительной информации, 19.04.2018 г. в 16:30 на 336 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля ГАЗ – 278813, 1969 г.р., совершил наезд на остановившийся на проезжей части дороги на запрещающий сигнал светофора автомобиль Вольво с полуприцепом Шмитц под управлением водителя, 1974 г.р. В результате ДТП пассажир а/м ГАЗ – 22171, 1974 г.р., с диагнозом: ушиб мягких тканей левой стопы – амбулаторно.6.Октябрьский районПо предварительной информации, 19.04.2018 г. в 18:40 в г.Владимир на улице Судогодское шоссе напротив дома 1 водитель автомобиля Джили, 1988 г.р., выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ЛАДА – 212140 под управлением водителя, 1961 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля ЛАДА – 212140, 1961 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб шейного отдела позвоночника – госпитализирован в БСП г. Владимира; водитель а/м ЛАДА – 21214 с диагнозом: ушиб грудной клетки и плеча – амбулаторно; водитель а/м Джили с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, множественные ушибы лица, ушиб правой кисти – госпитализирован в БСП г. Владимира.7.Александровский районПо предварительной информации, 19.04.2018 г. в 19:00 в г. Струнино на улице Лермонтова у дома 10 водитель автомобиля ГАЗ-3302, 1976 г.р., при движении со стороны улицы Заречной в сторону деревни Площево, при перевозке бруса, задел грузом пешехода, 1951 г.р., который двигался по правой обочине, по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.8.Вязниковский районПо предварительной информации, 19.04.2018 г. в 16:30 в поселке Барское Татарово на улице Шибанова напротив дома 20 неустановленный водитель транспортного средства совершил наезд на пешехода, 1937 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения т/с. В результате ДТП пешеход в 19:00 19 апреля 2018 г. обратился за медицинской помощью, диагноз: ушиб правого плеча – амбулаторно.9.Александровский районПо предварительной информации, 19.04.2018. в 23:30 на 99 км автодороги М-8-Холмогоры водитель автомобиля Вольво с полуприцепом KRONEDS, 1994 г.р., при движении со стороны г. Москвы в сторону г. Ярославля совершил столкновение с впереди двигавшимся автомобилем УАЗ - 39980W под управлением водителя, 1966 г.р., после чего автомобиль УАЗ опрокинулся на проезжей части дороги. В результате ДТП: водитель а/м УАЗ с диагнозом: перелом шейки левого бедра - госпитализирован; пассажир а/м УАЗ, 1976 г.р., с диагнозом: ОЗЧМТ, СГМ, ссадина волосистой части головы – амбулаторно; пассаижр а/м УАЗ, 1988 г.р., с диагнозом: растяжение связок правого голеностопного сустава – амбулаторно; пассажир а/м УАЗ, 1990 г.р. с диагнозом: ушибленная ссадина левой теменной области, ушиб левого колена – амбулаторно.