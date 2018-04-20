Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев не планирует уходить в отставку с поста спикера парламента Кузбасса и уезжать из России на лечение.

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев не планирует уходить в отставку с поста спикера парламента Кузбасса и уезжать из России на лечение."Под осень, наверное, пошел бы (в отставку), потому что спину тянет, — цитирует Тулеева "Интерфакс". — Запустил после операции. А здесь ушел по моральным причинам. Я благодарен нашему депутатскому корпусу, на них тоже было давление, чтобы меня не пропускать. Я считал, что у меня будет больше возможностей, рассказать людям правду всю".Кроме того, Тулеев отметил, что "у нас работают московские политтехнологи, которые работают талантливо, лупят меня со всех сторон".Между тем, по словам Тулеева, Кузбасс — на четвертом месте среди всех регионов в плане экономической стабильности. "Это невозможно было бы сделать без моей прежней команды и наших людей", — подчеркнул он.Спикер парламента Кемеровской области Аман Тулеев сообщил, что планировал покинуть пост губернатора осенью из-за состояния здоровья, в интервью местному телеканалу.Пост губернатора Кемеровской области Аман Тулеев покинул вскоре после страшной трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", пожаре, в котором погибли 60 человек, большинство – дети.