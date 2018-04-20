Это дом №23 по улице Подбельского, дом №34 по улице Муромская, дом №1 по ул.Молодежная и дом №8 по улице Октябрьская в мкр.Оргтруд.

В этом году во Владимире планируется расселить жильцов 4 аварийных домов. Это дом №23 по улице Подбельского, дом №34 по улице Муромская, дом №1 по ул.Молодежная и дом №8 по улице Октябрьская в мкр.Оргтруд. На сегодняшний день их износ составляет от 71 до 91 %.На эти цели из областного бюджета направлено 14,3 млн рублей, доля участия городского бюджета - 3,5 млн рублей.