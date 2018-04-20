Бизнесмен из Ульяновской области Алексей Якушев выпустил растительное масло Новичок, решив заработать на скандале вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Поступок предприимчивого россиянина прокомментировал Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Бизнесмен из Ульяновской области Алексей Якушев выпустилрастительное масло "Новичок", решив заработать на скандале вокруготравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Поступокпредприимчивого россиянина прокомментировал Dni.Ru член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян."Я конечно понимаю, что производитель хотелхайпануть на известной скандальной теме и подзаработать деньжат пока горячо, новыглядит этот товар уж очень провокационно. Да и с точки зрения продаж, я неуверен, что это сыграет на руку", – считает Манукян. "По идее, ведь речь идетоб отравляющем веществе и в покупателе одновременно будет бороться илюбопытство к красивой обертке и тот факт, что этим веществом возможно отравилилюдей. Но я в любом случае против подобных грубых спекуляций на этой теме", -заявил собеседник Dni.Ru.При этом он добавил, что, по его мнению, товар с такойэтикеткой в какой-то мере даже позорит страну. "Мы ежедневно отбиваемся отклеветы по этому поводу, а тут "западным партнерам" такоесвоеобразное подмигивание получается", – заключил Вадим Манукян.Товар действительно выглядит довольно провокационно. Этикеткибутылок украшены грозной аббревиатурой КГБ. По словам бизнесмена,создать продукт он решил после того, как регулярно слышал названиеотравляющего вещества в новостных сюжетах. Теперь Якушев рассчитывает, чтоэкологически чистый продукт сможет получить одобрение со стороны надзорныхорганов и поступит в розничную продажу.Новость о создании такого маславызвала бурные обсуждения в Сети. Большинство пользователей считают, что упредпринимателя плохое чувстве юмора. Другие посоветовали Якушеву производитьгорячительные напитки "Новичок". "Была быводочка – каждый второй тост звучал бы так: ну что, отравимся?..",– написал один из комментаторов в Twitter. "Масло под маркойнервно-паралитического яда? Никогда не куплю", "Какая-то массоваяпсихопатия. У этих нелюдей даже мысли нет, что пострадали, чуть не умерли люди","Имбицилы... Людей этим убивают, а они ржут", – негодуют интернет-пользователи.Напомним, что,по версии британский властей, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и егодочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом, известным в СССРкак "Новичок". Российский представитель в Организации по запрещениюхимического оружия (ОЗХО) позже заявил, что разработкасмертоносного вещества веласьи в США, где "Новичок" был запатентован в качестве химоружия.