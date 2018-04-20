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<a href="http://33live.ru/novosti/20-04-2018-voditelej-v-rossii-vse-rezhe-sudyat-za-narusheniya-pdd.html" target="_blank">Водителей в России все реже судят за нарушения ПДД</a> - Верховный суд России опубликовал данные, из которых видно, что количество судебных решений по нарушениям ПДД постоянно уменьшается.