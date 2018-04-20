Несколько
дней назад русскоязычный сегмент Фейсбука в очередной раз разорвало в клочья.
Поводом послужил отзыв о кафе Кофемания, в правилах которого содержался
запрет на грудное вскармливание младенцев в пределах этого заведения. Правило в
скором времени удалили и извинения принесли. Однако в комментариях к самой
записи и многочисленным репостам разразилась настоящая война.
Несколько
дней назад русскоязычный сегмент Фейсбука в очередной раз разорвало в клочья.
Поводом послужил отзыв о кафе "Кофемания", в правилах которого содержался
запрет на грудное вскармливание младенцев в пределах этого заведения. Правило в
скором времени удалили и извинения принесли. Однако в комментариях к самой
записи и многочисленным репостам разразилась настоящая война.
По
одну сторону баррикад оказались молодые матери и сочувствующие им граждане, по
другую – те, чье эстетическое чувство оскорбляет гружное вскармливание на
публике.
О
причинах такого прискорбного положения дел можно довольно долго рассуждать.
Версий, на самом деле множество – от простого "не принято" и до
биологизаторского "грудное молоко предназначено детям, а потому в эволюционных
целях должно вызывать у взрослых отвращение". Биологизаторская версия, впрочем,
вдребезги разбивается об опыт других стран. На территории России и правда, не
принято. Заодно не принято, чтобы дети орали, валялись в истерике и желали
справить нужду "вотпрямщас", а не дожидаясь, пока мама дотащит ребенка до
общественно одобряемого места.
А
еще – нас много. В крупных городах мы буквально сидим друг у друга на головах,
путаемся друг у друга под ногами, и совершенно никуда друг от друга не можем
деться. Нам наступают на ноги в транспорте, дышат на нас свежесъеденной
шаурмой, толкают, пихают, стоят перед нами в очереди, ругаются матом, громко
смеются и выгуливают собак без намордников. Уровень терпимости ежедневно
переживающего все это горожанина неминуемо падает, и мазнувший ногой в
маршрутке по вашим чистым джинсам малыш не вызывает у вас никакого умиления.
А
теперь, внимание. Все эти люди в своем праве до тех пор, пока они не преступают
закон. Они имеют право быть громкими, наглыми, смеяться, пахнуть потом и едой,
носить одежду, которая вам не нравится и стрижку, которая вам лично
представляется совершенно кошмарной. Они имеют право быть толстыми,
некрасивыми, чавкать во время еды и носить леопардовые лосины. А вам это может
не нравиться. И вы тоже будете в своем праве. Вам и не должно нравиться. Имеете
право.
Один
из доводов, прозвучавших в этой общественной дискуссии со стороны противников
грудного вскармливания на людях звучал примерно следующим образом – "это не
входит в этикетную норму". Так что позвольте пару слов про этикет, если уж мы
цивилизованно решаем остаться в его границах.
С
точки зрения этикета, вы можете свободно и открыто выражать свое мнение о
поведении другого человека (в рамках закона и общественной морали), если оно
нейтрально или положительно. То есть "какой у вас милый малыш" – это сообщение
в рамках этикета. В случае, если ваше мнение о происходящем отрицательно и вам
это "фу", у вас есть два положенных этикетом пути: обсудить свои эмоции
приватно с третьим лицом или сохранить свое ценное мнение при себе. Поэтому "ну
и страшный же у вас пацан" – это хамство, и явно за рамками этикета. Даже если
пацан объективно не красавец.
На
мой взгляд, важный навык, которого многим из соотечественников не достает – это
умение вовремя спрашивать у себя "а мое ли это дело?". Освоив его, вы покорите
первую ступень на пути к обретению дзена.
Второй,
и не менее важный навык, который вам пригодится на дороге самосовершенствования
– это практика самосбережения. Берегите себя и заботьтесь о себе. На самом
деле, да, вам могут не нравиться те или иные проявления "человеческого, слишком
человеческого". Вы можете даже сами с собой быть не согласны, а негативные
эмоции все равно испытывать. И есть невероятно простой и действенный способ эту
ситуацию для себя разрешить. Просто уйдите. Разверните стул, чтобы вам было не
видно леопардовые лосины. Отойдите на три шага, если рядом с вами курят. Не
допивайте кофе, если вид кормящей женщины отбивает у вас аппетит. Это позволит
вам сберечь и вашу нервную систему, и окружающих.
Предвосхищая
вопль "А почему это я должен уходить?", отвечаю: вы не должны. Вы можете
устроить скандал, развернуть шекспировскую драму и указующим перстом направить
широкие народные массы на бичевание чужих, как вы считаете, пороков. Но зачем?
Даже если лично у вас избыток нервных клеток, и вы как раз ищете, куда бы их
применить, это еще не значит, что и окружающие в таком же ресурсном состоянии.
Можно бесконечно раздражаться на то, что вокруг вас живые, и, главное, другие
люди, но это ничего не изменит. Просто уйдите. Вот увидите, это поможет.