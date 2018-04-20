Несколько дней назад русскоязычный сегмент Фейсбука в очередной раз разорвало в клочья. Поводом послужил отзыв о кафе Кофемания, в правилах которого содержался запрет на грудное вскармливание младенцев в пределах этого заведения. Правило в скором времени удалили и извинения принесли. Однако в комментариях к самой записи и многочисленным репостам разразилась настоящая война.

Несколькодней назад русскоязычный сегмент Фейсбука в очередной раз разорвало в клочья.Поводом послужил отзыв о кафе "Кофемания", в правилах которого содержалсязапрет на грудное вскармливание младенцев в пределах этого заведения. Правило вскором времени удалили и извинения принесли. Однако в комментариях к самойзаписи и многочисленным репостам разразилась настоящая война.Поодну сторону баррикад оказались молодые матери и сочувствующие им граждане, подругую – те, чье эстетическое чувство оскорбляет гружное вскармливание напублике.причинах такого прискорбного положения дел можно довольно долго рассуждать.Версий, на самом деле множество – от простого "не принято" и добиологизаторского "грудное молоко предназначено детям, а потому в эволюционныхцелях должно вызывать у взрослых отвращение". Биологизаторская версия, впрочем,вдребезги разбивается об опыт других стран. На территории России и правда, непринято. Заодно не принято, чтобы дети орали, валялись в истерике и желалисправить нужду "вотпрямщас", а не дожидаясь, пока мама дотащит ребенка дообщественно одобряемого места.еще – нас много. В крупных городах мы буквально сидим друг у друга на головах,путаемся друг у друга под ногами, и совершенно никуда друг от друга не можемдеться. Нам наступают на ноги в транспорте, дышат на нас свежесъеденнойшаурмой, толкают, пихают, стоят перед нами в очереди, ругаются матом, громкосмеются и выгуливают собак без намордников. Уровень терпимости ежедневнопереживающего все это горожанина неминуемо падает, и мазнувший ногой вмаршрутке по вашим чистым джинсам малыш не вызывает у вас никакого умиления.теперь, внимание. Все эти люди в своем праве до тех пор, пока они не преступаютзакон. Они имеют право быть громкими, наглыми, смеяться, пахнуть потом и едой,носить одежду, которая вам не нравится и стрижку, которая вам личнопредставляется совершенно кошмарной. Они имеют право быть толстыми,некрасивыми, чавкать во время еды и носить леопардовые лосины. А вам это можетне нравиться. И вы тоже будете в своем праве. Вам и не должно нравиться. Имеетеправо.Одиниз доводов, прозвучавших в этой общественной дискуссии со стороны противниковгрудного вскармливания на людях звучал примерно следующим образом – "это невходит в этикетную норму". Так что позвольте пару слов про этикет, если уж мыцивилизованно решаем остаться в его границах.точки зрения этикета, вы можете свободно и открыто выражать свое мнение оповедении другого человека (в рамках закона и общественной морали), если ононейтрально или положительно. То есть "какой у вас милый малыш" – это сообщениев рамках этикета. В случае, если ваше мнение о происходящем отрицательно и вамэто "фу", у вас есть два положенных этикетом пути: обсудить свои эмоцииприватно с третьим лицом или сохранить свое ценное мнение при себе. Поэтому "нуи страшный же у вас пацан" – это хамство, и явно за рамками этикета. Даже еслипацан объективно не красавец.Намой взгляд, важный навык, которого многим из соотечественников не достает – этоумение вовремя спрашивать у себя "а мое ли это дело?". Освоив его, вы покоритепервую ступень на пути к обретению дзена.Второй,и не менее важный навык, который вам пригодится на дороге самосовершенствования– это практика самосбережения. Берегите себя и заботьтесь о себе. На самомделе, да, вам могут не нравиться те или иные проявления "человеческого, слишкомчеловеческого". Вы можете даже сами с собой быть не согласны, а негативныеэмоции все равно испытывать. И есть невероятно простой и действенный способ этуситуацию для себя разрешить. Просто уйдите. Разверните стул, чтобы вам было невидно леопардовые лосины. Отойдите на три шага, если рядом с вами курят. Недопивайте кофе, если вид кормящей женщины отбивает у вас аппетит. Это позволитвам сберечь и вашу нервную систему, и окружающих.Предвосхищаявопль "А почему это я должен уходить?", отвечаю: вы не должны. Вы можетеустроить скандал, развернуть шекспировскую драму и указующим перстом направитьширокие народные массы на бичевание чужих, как вы считаете, пороков. Но зачем?Даже если лично у вас избыток нервных клеток, и вы как раз ищете, куда бы ихприменить, это еще не значит, что и окружающие в таком же ресурсном состоянии.Можно бесконечно раздражаться на то, что вокруг вас живые, и, главное, другиелюди, но это ничего не изменит. Просто уйдите. Вот увидите, это поможет.