Американский еженедельник Time опубликовал список из 100
самых влиятельных персон года. Ни один представитель России, в том числе
президент России Владимир Путин, в него не попали.
Американский еженедельник Time опубликовал список из 100
самых влиятельных персон года. Ни один представитель России, в том числе
президент России Владимир Путин, в него не попали.
Люди в списке разделены по нескольким категориям:
"Лидеры", "Новаторы", "Кумиры" и другие. Главным
в числе лидеров значится президенты США и Франции Дональд Трамп и Эаммануэль
Макрон, председатель Китая Си Цзиньпин и, неожиданно, – глава КНДР Ким Чен Ын.
Кроме того, в список попали японский премьер Синдзо Абэ,
наследник престола Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман, председатель кабинета
министров Канады Джастин Трюдо, спецпрокурор США Роберт Мюллер, мэр Лондона
Садик Хан и многие другие персоны.
Среди "титанов" – известная американская
телеведущая Опра Уинфри, бизнесмен, владелец космической компании SpaceX Илон
Маск, а также первая теннисная ракетка мира Роджер Федерер. В категории
"Новаторы" оказались женщина-астронавт НАСА Пегги Уитсон, комик из
Южно-Африканской республики Тревор Новой и другие.
Стоит отметить, что ранее Time неоднократно включал
Владимира Путина в число самых влиятельных персон, но в этом году по каким-то
причинам российский лидер в перечень не попал. Путин в 2015 году оказался на
вершине рейтинга самых влиятельных людей планеты.
Пользователи Сети с иронией отреагировали на демарш
влиятельного издания. По словам одних, Трамп, вероятно, в порыве злости сам
вычеркнул Путина из списка. Другие шутят, что глава российского государства -
человек скромный, поэтому, утверждая список, сам вычеркнул себя из перечня.
Последний раз американский журнал публиковал список 100
самых влиятельных людей в середине прошлого года. Тогда Владимир Путин оказался
в числе лидером. Издание цитировало бывшего президента СССР Михаила Горбачева,
который сказал, что Путин, столкнувшись с кризисом, смог стабилизировать
ситуацию, сохранить Россию и ее экономику.