Американский еженедельник Time опубликовал список из 100 самых влиятельных персон года. Ни один представитель России, в том числе президент России Владимир Путин, в него не попали.

Американский еженедельник Time опубликовал список из 100самых влиятельных персон года. Ни один представитель России, в том числепрезидент России Владимир Путин, в него не попали.Люди в списке разделены по нескольким категориям:"Лидеры", "Новаторы", "Кумиры" и другие. Главнымв числе лидеров значится президенты США и Франции Дональд Трамп и ЭаммануэльМакрон, председатель Китая Си Цзиньпин и, неожиданно, – глава КНДР Ким Чен Ын.Кроме того, в список попали японский премьер Синдзо Абэ,наследник престола Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман, председатель кабинетаминистров Канады Джастин Трюдо, спецпрокурор США Роберт Мюллер, мэр ЛондонаСадик Хан и многие другие персоны.Среди "титанов" – известная американскаятелеведущая Опра Уинфри, бизнесмен, владелец космической компании SpaceX ИлонМаск, а также первая теннисная ракетка мира Роджер Федерер. В категории"Новаторы" оказались женщина-астронавт НАСА Пегги Уитсон, комик изЮжно-Африканской республики Тревор Новой и другие.Стоит отметить, что ранее Time неоднократно включалВладимира Путина в число самых влиятельных персон, но в этом году по каким-топричинам российский лидер в перечень не попал. Путин в 2015 году оказался навершине рейтинга самых влиятельных людей планеты.Пользователи Сети с иронией отреагировали на демаршвлиятельного издания. По словам одних, Трамп, вероятно, в порыве злости самвычеркнул Путина из списка. Другие шутят, что глава российского государства -человек скромный, поэтому, утверждая список, сам вычеркнул себя из перечня.Последний раз американский журнал публиковал список 100самых влиятельных людей в середине прошлого года. Тогда Владимир Путин оказалсяв числе лидером. Издание цитировало бывшего президента СССР Михаила Горбачева,который сказал, что Путин, столкнувшись с кризисом, смог стабилизироватьситуацию, сохранить Россию и ее экономику.