Многолетняя тяжба между Анастасией Заворотнюк и банком наконец завершилась. Теперь популярная актриса может всю себя посвятить работе и запланированному отпуску.

Многолетняя тяжба между Анастасией Заворотнюк и банком наконец завершилась. Теперь популярная актриса может всю себя посвятить работе и запланированному отпуску.Эта история началась еще в 2012 году. Тогда Анастасия Заворотнюк купила дом в подмосковном поселке, а на землю взяла валютный ипотечный кредит – 15 миллионов рублей. Но через пару лет грянул кризис, курс скакнул, и сумма выплат возросла почти в два раза. Актриса не ожидала такого поворота событий. В итоге Анастасия и представители банка оказались в суде.За годы изматывающих разбирательств актриса многое перенесла, ведь она никогда не думала, что попадет в ипотечную кабалу. Заворотнюк получала рассрочку, но сумма все равно оказывалась неподъемной. Ее имущество даже пытались арестовать. Однако Анастасия выиграла суд, после чего стороны начали двигаться в сторону примирения.Наконец на днях Заворотнюк и представители банка подписали мировое соглашение. "Анастасия – не единственная, кто пострадал от негативной экономической ситуации в нашей стране. Кризис много судеб поломал. Моя доверительница – добросовестный человек. Конечно, она планировала исполнять обязательства, выплачивать кредит. Это и стало отправной точкой для проведения переговоров, в ходе которых стороны пошли на взаимные уступки и заключили мировое соглашение. Самое главное, что честное имя Насти восстановлено, и теперь она может больше времени уделять любимой работе и поклонникам", – цитирует адвоката актрисы Виктора Пастернака .К слову, в настоящее время артистка репетирует в новой театральной постановке, а также играет в двух спектаклях – "Третий лишний" и "Все мужчины делают это". И это еще не все. Представительница Заворотнюк рассказала: "Параллельно Анастасия принимает участие в нескольких крупных телевизионных проектах, но об этом объявим чуть позже. А еще вместе с супругом, фигуристом Петром Чернышевым, они готовятся к летнему отпуску. Отправятся на море, расслабятся, займутся дайвингом. Теперь же нервничать не из-за чего!"