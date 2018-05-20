Вашингтон и Пекин во время консультаций договорились о мерах, направленных на выравнивание торгового дисбаланса между США и Китаем. Было решено увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции и энергии, а также сотрудничать в сфере защиты интеллектуальной собственности.

Вашингтон и Пекин во время консультаций договорились о мерах, направленных на выравнивание торгового дисбаланса между США и Китаем. Было решено увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции и энергии, а также сотрудничать в сфере защиты интеллектуальной собственности.Переговоры состоялись 17 и 18 мая в Вашингтоне, сообщает газета "Известия".Как отмечается в заявлении, Китайская Народная Республика значительно увеличит закупки товаров и услуг у Соединенных Штатов Америки для удовлетворения растущего потребительского спроса народа Китая и с учетом необходимости высококачественного экономического развития.США направят в Китай делегацию, которая займется проработкой деталей договоренностей.Ранее во время визита в Вашингтон китайская делегация предложила президенту США Дональду Трампу пакет мер по сокращению дефицита торгового баланса между странами, напоминает Газета.Ru.