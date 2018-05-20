Предоставив поддельный паспорт, злоумышленница приобрела в кредит мобильный телефон, на собираясь выполнять обязательств по договору...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Филевский парк задержали 30-летнюю москвичку, подозреваемую в кредитном мошенничестве.В территориальный отдел полиции поступило заявление от представительницы одного из банков. Она сообщила, что в салон сотовой связи на Багратионовском проспекте обратилась женщина с целью приобретения мобильного телефона и аксессуаров к нему в кредит. Однако, получив товар, женщина не выполнила обязательств по договору. Материальный ущерб составил около 60 тысяч рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Как выяснили полицейские, для получения кредита женщина предоставила поддельный паспорт.Также было установлено, что данная гражданка в одном из магазинов оформила карту рассрочки, с помощью которой приобрела планшетный компьютер стоимостью 75 тысяч рублей. Обязательств по договору женщина также не выполнила.Отделениями дознания ОМВД России по району Филевский парк и Фили-Давыдково возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Кредитное мошенничество» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время полицейские устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93