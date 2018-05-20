Злоумышленники вошли в помещение офиса потерпевшей и, применив насилие, похитили оттуда товар – шиньоны и накладки для волос, после чего скрылись...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Нагорному району задержали двух жителей столицы, подозреваемых в совершении грабежа.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о грабеже. По словам заявительницы, индивидуального предпринимателя, в помещение арендуемого ею офиса на Варшавском шоссе вошли двое неизвестных и, применив насилие, похитили товар – шиньоны и накладки для волос, после чего скрылись. Ущерб составил 150 тысяч рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Нагорному району на улице Большая Якиманка подозреваемые – 25-летние мужчина и женщина – были задержаны. Похищенное изъято.Следствием ОМВД России по Нагорному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22