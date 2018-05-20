Физиогномист Олег Воеводин внимательно изучил фотографии звезды Дома-2 Елены Хроминой и пришел к неутешительным для девушки выводам. Он уверен, что она рискует в будущем заболеть шизофренией.

Физиогномист Олег Воеводин внимательно изучил фотографии звезды "Дома-2" Елены Хроминой и пришел к неутешительным для девушки выводам. Он уверен, что она рискует в будущем заболеть шизофренией.Некоторые зрители уверены, что особый скандальный стиль поведения участников телепроекта "Дом-2" связан с тем, что у многих из них неуравновешенная психика. Оказалось, что в ряде случаев это мнение оправданно. Причем речь идет далеко не об обычном обороте речи, а о диагнозе.К неутешительным для Елены Хроминой выводам пришел физиогномист Олег Воеводин. Специалист самым внимательным образом изучил ее фотографии, как современные, так и сделанные в детстве. Он уверен, что прославившаяся на телестройке благодаря скандалам и склокам девушка рискует серьезно подорвать свое ментальное здоровье."Если вы внимательно рассмотрите детскую фотографию, заметите просвет в брови, он говорит о неустойчивой психике", – цитирует эксперта журнал . "Безусловно, у Елены есть риск стать шизофреником, даже с генетической точки зрения", – подчеркнул физиогномист. В качестве профилактики он посоветовал девушке больше внимания уделять чтению, начать играть в шашки, а также перестать чернить брови и отрастить свои.Самое же главное для Елены Хроминой – научиться говорить "нет". Олег Воеводин отметил, что девушка может поддаться изнасилованию и, что самое страшное, даже не боится этого. "В последнее время отчетливо видно, что ей плевать на себя", – заметил специалист. "Сейчас у нее вялотекущая депрессия, которая может навеять мысли о суициде", – добавил он.