Россия — Япония: все только начинается, — так будет называться специальная часовая программа, которую наша редакция представит уже в самый канун приезда Синдзо Абэ на следующей неделе. Заход будет необычный.

"Россия — Япония: все только начинается", — так будет называться специальная часовая программа, которую наша редакция представит уже в самый канун приезда Синдзо Абэ на следующей неделе. Заход будет необычный.Владивосток – вот что, наверное, можно назвать главным российско-японским "перекрестком". Именно там в рамках одного, на первый взгляд, чудного кулинарного эксперимента и встретились три соавтора спецпроекта телеканала "Россия 1" "Россия — Япония: все только начинается": собственный корреспондент ВГТРК в Японии Сергей Мингажев, спецкор нашего филиала во Владивостоке Мария Нетребенко и ведущий программы "Вести в субботу" Сергей Брилев.- Так гребешки я никогда в жизни еще не готовил. Владивосток. Пролив Босфор Восточный. Остров Русский, хоть и Японское море. А, кстати, почему Русский? Потому что в России?- По одной из версий, название острову дал граф Николай Муравьев-Амурский, — рассказывают корреспонденты.- Который основал Владивосток и Хабаровск?- Не совсем основал — приложил к этому свою графскую руку.Так почему все-таки остров Русский? И чем наши российские гребешки отличаются от японских, хоть и ловят их в одном и том же море? На самом деле фильм у нас будет, конечно, политический. Но и к кулинарии мы вернемся, когда из русских и японских продуктов сварим наш общий "япономорский" суп. Для начала в бульон из мидий добавим перловку.- Что мы дальше закладываем в бульон из мидий и перловки?- Морскую капусту из Японского моря. Очень популярное блюдо в Японии.- То есть у нас такой япономорский суп получается?- Абсолютно. Это — щи.- Щи?!- Как говорят японцы, шу-чи. Выглядит жутко, но будет вкусно.Из Владивостока мы и разъехались собирать материалы о российско-японских отношениях: Маша — в наших регионах, Сергей — в японской глубинке и крупнейших корпорациях, а я — в российской и японской столицах. Премьер-министр Абэ выкроил время, чтобы принять "Вести в субботу" у себя в резиденции в Токио:- У нас мало времени. Я отложу политические вопросы и задам вам один человеческий. Когда вы слышите слова "русский", "Россия", какие у вас первые ассоциации?- Знакомство с Россией, с русским образом у меня произошло еще в детстве, когда я посмотрел фильм "Война и мир". Он был очень длинным, но я досмотрел его до конца. Тогда я был очень впечатлен масштабом этой картины. Когда я слышу слова "Россия" или "русские люди", то первое, что приходит на ум, — это образ очень терпеливого и чрезвычайно волевого народа. Первый опыт личного общения с русскими людьми у меня состоялся, когда я посетил вашу страну вместе с моим отцом. Он прилагал большие усилия для развития японо-российских отношений и заключения мирного договора. Накануне той поездки он рассказал мне, что русские ценят дружбу и искренность, а еще они обязательно держат свое слово. На моей малой родине, в Нагато, есть могилы русских моряков, которые погибли в результате крушения. Так вот мои земляки до сих пор бережно ухаживают над ними. То есть и они тоже питают особые теплые чувства к русским людям, — отметил Синдзо Абэ.Проще всего предположить, что Абэ пытается обаять Россию, потому что в голове у него Курилы. Позиция большинства россиян на эту тему известна. Но в том-то и дело, что сейчас Россия и Япония вышли из замкнутого круга, и, кажется, впервые за много десятилетий мы осознали себя очень разными, но соседями. Но это только кажется или мы действительно пошли навстречу друг другу? Об этом — продолжение нашего интервью с этим необычным политиком из такой необычной страны.Смеркалось, но мы все-таки сразу выхватили ее взглядом: не гейшу, конечно, но по-японски изящную модель, облаченную в одно из тех кимоно, каких в истории еще не бывало.Напросившись в гости в мастерскую в глубинке японской префектуры Канагава, мы все рассмотрели изнутри. Вот старец-сэнсэй по-японски аккуратно, даже педантично наносит узор — естественно, вручную. Вот местная красавица наводит марафет перед тем, как облачиться в то кимоно, чьи мотивы привели сюда нас.Вот работница ловко наносит краску на длинный-длинный отрез ткани, который потом сложится в национальное платье. Оставим их пока за своими занятиями. Сами же вернемся в началу нашего интервью с Синдзо Абэ.- Господин премьер-министр, я летел в Японию не из Москвы, а из Владивостока вдоль всего Корейского полуострова. И, глядя на Северную и Южную Корею, думал о том, как же много всего изменилось сейчас в мировых делах между разными государствами. Но, на удивление, российско-японские отношения выглядят как некая константа. Как вам кажется, они меняются или остаются прежними? Что вы делаете для того, чтобы они выглядели именно так, как выглядят?- В этом месяце состоится наша уже двадцать первая встреча с президентом Путиным. Наша общая позиция, и мы уже заявляли об этом, состоит в том, что в японо-российских отношениях заложен огромнейший потенциал. И мы оба исходим из того, что эти скрытые возможности должны быть реализованы в результате всестороннего развития сотрудничества. Я уверен, что это пойдет на пользу развития наших стран и одновременно станет большим вкладом в укрепление стабильности во всем мире. Мне кажется, президент Путин придерживается такого же мнения. Я же считаю, что японо-российские отношения должны быть еще более стабильными.На лацкане у Абэ — сразу два значка: бордовая розетка — члена парламента, а голубая ленточка — от кампании за освобождение японцев, захваченных Северной Кореей. Без России, считает Абэ, и корейскую, и другие мировые проблемы не решить. «Роль вашей страны чрезвычайно важна, и я об этом тоже постоянно говорю, в том числе в рамках "Группы семи", — отметил он.В отличие от иных стран "семерки" Япония при Абэ, если и вводила санкции, то больше символические. А на отношения с Путиным он смотрит в динамике."После того как в прошлом году я одержал победу на парламентских выборах, президент Путин сказал мне: "Надеюсь, теперь мы с вами действительно сможем реализовать все наши планы". Совсем недавно Владимир Путин сам одержал убедительную победу на президентских выборах. Поэтому я думаю, что теперь мы сможем вместе продолжить реализацию конкретных проектов. Два года назад я как раз выступил с предложением о сотрудничестве в виде плана из восьми пунктов, и сейчас эти проекты уже претворяются в жизнь. На предстоящей встрече с главой российского государства я намерен обсудить, как далеко за эти два года удалось продвинуться в осуществлении этого плана", — подчеркнул Абэ.Япония — страна долгожителей. И особый упор в плане сотрудничества — медицина. Так, с прошлого года проводятся тренинги для российских врачей с использованием лучших в мире японских эндоскопических технологий и оборудования фирмы Olympus. Это помогает раннему обнаружению и лечению рака и других заболеваний.А во Владивостоке открыт реабилитационный центр японского типа, который предназначен для тех, кто перенес инсульт или получил травму, например, в ДТП.В Центральной России сами японцы выделают свой проект по установке «умных» светофоров в Воронеже. Там благодаря им пробки на дорогах сократились примерно на 30%.Там же, в Воронеже, обнаружили построенный японцами необычный, "умный" дом. Его и снаружи сразу выдает стиль, а внутри повсюду — новации. Поэтому в ванной комнате, в котельной развешаны пояснительные таблички.Ну, а в Японии уже знакомая нам модель готовится к тому, чтобы облачиться в кимоно, которое японцы готовят с прицелом на приезд россиян на токийскую Олимпиаду 2020 года.В перерыве занятий японских танцовщиц в петербургском Вагановском училище говорим с ними и с их русскими преподавателями.- Много у вас вообще японских учеников?- У нас 30 японцев в Академии учатся, — рассказывает Ирина Ситникова, преподаватель Академии русского балета имени А. Я. Вагановой.- А Вы по-японски говорите?- Да.- А откуда вы японский знаете?- Я 45-й раз в этом году поеду в Японию. Они меня и научили.Правда, сколько ни учись, наверное, не понять, почему чуть ли не самым привлекательным в женщине японским мужчинам кажется шея, вот почему у кимоно такой покрой.Но куда еще смотрят японцы?"На нашей встрече в Нагато нам удалось достичь определенных договоренностей, и их реализация уже идет полным ходом. В частности, имеется в виду пункт о совместной хозяйственной деятельности на четырех островах", — отметил Абэ.История с островами для японцев — тема отдельная. Но и мы историю знаем. Вернемся еще раз и к нашему кулинарному эксперименту во Владивостоке. Мы же там еще и поднялись на горку над проливом Босфор Восточный. А там наверху расположена Новосильцевская батарея. Для защиты от кораблей, пришедших с японских островов.- В 1956 году, когда обсуждался мирный договор, была оговорка со стороны Москвы, что он и выход на обсуждение территориальных вопросов возможны только при условии, что со стороны Японии нет угрозы для Советского Союза и Китая. А американцы же остались в Японии?- Да, декларация 1956 года, которая восстановила отношения между нашими странами после Второй мировой войны, а потом в 1960 году японцы подписали с американцами договор безопасности, в соответствии с которым Япония остается под американским ядерным зонтикам, на их территории сейчас размещены 50 тысяч американских военнослужащих. И, кстати, тогда американцы дали понять японцам, что, если они будут мириться с Советским Союзом на условиях Москвы, то не видать им Окинавы. Она тогда была под американской оккупацией, которая продолжалась до 1972 года, — пояснил Сергей Мингажев.Откажутся ли США от своих база в Японии: от Иокосуки, где стоит их 7-й флот или от Окинавы, откуда взлетает их стратегическая авиация? Кто знает? А японцы — народ упрямый.- Я посмотрел в окно — похоже, как будто мы сидим на основной территории Японии, а там дальше океан и какие-то острова. Территориальная тема является для вас одной из самых важных. Позиция обеих стран хорошо известна. Какие вы предлагаете новые подходы к этой теме?- Мы неуклонно придерживаемся позиции, что необходимо заключить мирный договор путем решения вопроса о принадлежности четырех островов. Но, к сожалению, прошло уже более 70 лет, а мирный договор так и остается незаключенным. Это совершенно ненормальная ситуация: и я, и президент Путин в этом полностью совпадаем. Поэтому в ходе нашей встречи в Нагато был сформулирован новый подход к решению этой проблемы. Его суть — в том, что, идя по пути к заключению мирного договора, жители Японии и России должны осознать значимость двусторонних отношений. Они должны понять, что мирный договор нужен для развития японо-российских связей. То есть нужно понять, что эти связи необходимы. В рамках этого и был выдвинут план сотрудничества из восьми пунктов. Причем по таким направлениям, как медицина, градостроительство, энергетика, мы уже достигли больших результатов. Я уверен, что жители России успели это почувствовать на себе. Осознание важности развития отношений жителями обеих стран — это путь к заключению мирного договора на основе взаимного доверия. Я не сомневаюсь, что совместная хозяйственная деятельность на четырех островах, призванная улучшить жизнь людей на этих территориях, усилия обеих стран и жителей островов в этой области должны привести к укреплению доверительных отношений. Этот подход был предметом дискуссии в нашей стране, но сейчас, как мне кажется, он вызывает понимание со стороны значительной части населения Японии и, что немаловажно, со стороны бывших жителей островов. Когда мы встречались в Нагато, президент Путин прочел письма, написанные некоторыми из этих людей. Мне показалось, что он понял их чувства, — отметил Синдзо Абэ. — . Как результат, идя навстречу их пожеланиям, в прошлом году для них был организован первый авиаперелет на острова, чтобы они смогли посетить могилы своих предков. Я готов еще продвинуть сотрудничество с Россией в этом направлении. В японо-российских отношениях заложен огромный потенциал. И я очень хочу, чтобы среди граждан Японии и России, включая тех, кто проживает на четырех островах, было понимание того, что для максимально полной реализации этого потенциала и необходимо заключить мирный договор.Что признаем и мы сами? Чтобы стать добрыми соседями, чтобы доверять другу другу, нам с японцами, конечно, надо расширять сотрудничество. И вот уже визы стало получать значительно проще. Туристические обмены между Россией и Японией уже к концу следующего года могут достичь четверти миллиона человек.А на Хоккайдо недавно прошла встреча Ассоциации вузов России и Японии. Количество университетов, участвующих в японских программах, увеличилось с 5 до 13.На контакты молодежи — вообще особые надежды. Но здесь, кстати, дорожка проложена давно.А какие плоды может дать совместная работа в сельском хозяйстве, можно понять на примере Ольдеевской теплицы. Сейчас она работает 8 месяцев в году. С помощью японцев может стать круглогодичной. А такие чудо-теплицы японского образца уже есть в Хабаровске и в Якутии. То есть в российско-японских отношениях и зримо потеплело. Но изменится ли климат?Чтобы кимоно приобрело правильную форму, его еще надо и обвязать. На этом кимоно — пояс в цвета российского триколора. Японцы — стараются. В России Синдзо Абэ — уже на следующей неделе.- Можно я сформулирую свою мечту о российско-японских отношениях? Перейти от великой истории к нормальному соседству.