На проходящем в Дании чемпионате мира по хоккею определился первый финалист. Им стала сборная Швеции, разгромившая команду США с результатом 6:0.

На проходящем в Дании чемпионате мира по хоккею определился первый финалист. Им стала сборная Швеции, разгромившая команду США с результатом 6:0.Американцы достойно оборонялись в первом периоде, но пропустили за пять минут до перерыва. Вратарь сборной США Кейт Кинкейд неудачно отбил шайбу после дальнего броска. Шведы продолжили атаку, и Виктор Арвидссон поразил ворота.Судьба путевки в финал решилась во втором периоде, в котором скандинавы забросили три безответных шайбы. Магнус Пяаянарви убежал к воротам, когда сборная Швеции играла в меньшинстве, и забросил вторую шайбу. Затем Патрик Хернквист реализовал численное преимущество. И тут же Маттиас Янмарк с близкого расстояния в четвертый раз огорчил американцев.В третьем периоде сборная США заменила вратаря на шестого полевого игрока за 8 (!) минут до конца третьего периода. Виктор Арвидссон не отказал себе в удовольствие поразить пустые ворота. Кинкейд вернулся на свой пост и пропустил шайбу после броска Адриана Кемпе. Этот гол стал последним в матче. Сборная Швеции вышла в финал, где сыграет с победителем матча сборных Канады и Швейцарии. Американцам предстоит матч за третье место.