Ранним утром 20 мая 1989 года на турецком военном аэродроме в Трабзоне приземлился новейший советский истребитель Миг-29. Из самолета вышел раненый летчик. Я – американец! – крикнул он окружившим его турецким военнослужащим. Это был Александр Зуев – пилот ВВС СССР в звании капитана, который, по его собственным словам, пошел на угон истребителя из-за разочарования в советском строе.

Ранним утром 20 мая 1989 года на турецком военном аэродромев Трабзоне приземлился новейший советский истребитель Миг-29. Из самолета вышелраненый летчик. "Я – американец!" – крикнул он окружившим еготурецким военнослужащим. Это был Александр Зуев – пилот ВВС СССР в званиикапитана, который, по его собственным словам, пошел на угон истребителя из-заразочарования в советском строе.Зуев служил на базе военно-воздушных сил Цхакая.В 1988 году на аэродром прибыли новые истребители Миг-29. Машины не уступалилучшим западным аналогам, а по многим параметрам заметно их превосходили. В авиаполкуполным ходом шло изучение истребителя, командование выбирало летчиков, комудоверить "обкатку" машины.Рассматривалась и кандидатура Зуева, однако в итоге отиспытаний он был отстранен. Согласно официальной формулировке, сделано это былоиз-за низких морально-нравственных качеств офицера. По инициативеполитработников новые самолеты доверяли военнослужащим с исключительной репутацией. Капитан Зуев под эту формулировку не подходил.Столь обидный отказ для честолюбивого и амбициозного офицерабыл как удар ниже пояса. Целый год он был будто не в себе. Сослуживцы отмечали,что он стал нервным, злым и неуравновешенным. Зуев подумывал об увольнении изрядов вооруженных сил. Против этого резко возражала его жена. На фонеразногласий семейный союз дал трещину.Кроме того, писал позже в своих воспоминаниях летчик, онначал разочаровываться в советском строе. Последней каплей, утверждал он, сталисобытия 9 апреля 1989 года в Тбилиси. Силовики разогнали акцию протеста вцентре грузинской столицы, погибли 19 человек, более 200 пострадали.Час икс Зуев назначил на ночь 20 мая. Свой план онпродумал до мелочей. Заступив дежурным руководителем полетов, он объявилсослуживцам, что у него родился сын. Жена предателя действительно былабеременна, но должна была родить позже. Тем не менее Зуеву поверили. До этогоон купил огромный торт и накачал снотворным. Этот презент капитан в итогераздал всем, кто находился на смене. Когда все уснули, он перерезал кабели телефонной связи и сигнализации и направился к Миг-29. Егоцелью была Турция.Однако истребитель охранял солидной комплекции часовой. Онотказался пропускать Зуева к машине. Понимая, что ничего другого не остается,он выхватил пистолет и выстрелил в солдата четыре раза. Часовой упал, но непотерял сознание, достал оружие и смог ранить капитана в правую руку, когда тотуже подбежал к самолету.Беглеца ранение не остановило. Он забрался в самолет,запустил левый двигатель и начал выходить на взлетную полосу. Через несколькоминут машина взмыла в небо. Предатель, понимая, что за ним отправят погоню,попытался уничтожить находившиеся на аэродроме самолеты, однако пушка Миг-29оказалась заблокирована. Он не стал терять время, установил скорость тысячукилометров в час и взял курс на Трабзон.В Турции над Зуевым состоялся суд, однако беглец былоправдан и получил возможность уехать в США. Там он консультировал Пентагон вовремя операции против Ирака "Буря в пустыне". Предатель погиб 10 июня2001 года. По иронии судьбы он разбился на советском тренировочном самолете.