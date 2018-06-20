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<a href="http://33live.ru/novosti/20-06-2018-a-byl-li-detskij-muzejnyj-centr.html" target="_blank">А был ли детский музейный центр?</a> - Владимиро-Суздальский музей-заповедник стал сегодня главной темой обсуждения и на заседании Общественной палаты регина. Но общественники обеспокоены судьбой другой экспозиции. Точнее, детского центра. Удалось ли членам ОП наладить диалог с музейной властью? Знает Валентина Мартынова.