Подтвержденный статус пользователя открывает доступ ко всем услугам портала gosuslugi.ru и позволяет экономить время на получение тех или иных документов.

Удобство пользования порталом gosuslugi.ru оценили уже тысячи жителей региона. Регистрация на сайте дает возможность оперативно получать целый ряд государственных услуг, включая те, которые оказывает информационный центр УМВД России по Владимирской области. В частности, сотрудниками ИЦ проводится обслуживание заявителей по подтверждению учетных записей пользователей единой системы идентификации.Подтвержденный статус пользователя, в отличие от упрощенного и стандартного, не только открывает доступ ко всем услугам единого портала государственных услуг, но и позволяет экономить время на получение тех или иных документов. Например, стандартный срок получения справки о наличии (отсутствии) судимости составляет один месяц. В случае оформления той же справки через портал gosuslugi.ru этот период существенно сокращается.Для того, чтобы пройти процедуру регистрации и подтверждения личности в городе Владимире, необходимо обратиться в УМВД России по Владимирской области или в УМВД России по городу Владимиру. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС.Процедура доступна для граждан и в любом районном территориальном органе МВД РФ.Создание учетной записи на портале gosuslugi.ru, заполнение профиля и прочие действия сотрудники Информационного центра в УМВД России по Владимирской области, а также уполномоченные сотрудники в районных территориальных органах проводят самостоятельно в присутствии заявителя.