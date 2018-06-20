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<a href="http://33live.ru/novosti/20-06-2018-iz-za-stroitelstva-fontana-postradal-muzej.html" target="_blank">Из-за строительства фонтана пострадал музей?</a> - Музей хрусталя потерял ценный экспонат. И случилось это, по мнению музейщиков, из-за строительство фонтана на Театральной площади. Якобы земляные работы там вызвали сильную вибрацию, из-за неё и упал экспонат с полки. Последствия могли быть более масштабными. Чтобы их избежать, музей закрыли. Кто ответит за разбитый экспонат и простой экспозиции? Задумался Никита Королёв.