Звезда мексиканской футбольной сборной и ее капитан Рафаэль Маркес внесен в санкционный список США. По мнению американских правоохранителей, 39-летний игрок мог быть связан с преступниками, которые занимались отмыванием денег для наркокартелей.

Звезда мексиканской футбольной сборной и ее капитан Рафаэль Маркес внесен в санкционный список США. По мнению американских правоохранителей, 39-летний игрок мог быть связан с преступниками, которые занимались отмыванием денег для наркокартелей.Это не мешает футболисту выходить на поле и представлять свою команду, однако его включение в "черный список" запрещает американским частным лицам, предприятиям и банкам иметь с ним какие-либо сношения. В результате Маркес, например, не пьет из фирменных бутылок с водой, что и его товарищи по команде, и не носит спонсорскую форму на официальных мероприятиях. "Рафа", как прозвали капитана Мексики, держится подальше от американских спонсоров своей команды.Спонсором программы ФИФА, которая определяет лучших игроков каждого матча, является американская пивная компания Budweiser, и, как считает издание The New York Time, Маркеса вряд ли назовут лучшим.Маркес находится в списке казначейства США с августа прошлого года, и вместе с ним в там названы несколько предприятий, связанных с футболистом. Все они обвиняются в том, что действовали в качестве прикрытия активов Рауля-Флореса Эрнандеса, который подозревается в организации незаконного оборота наркотиков.Хотя капитану мексиканской сборной не было предъявлено официальное обвинение, финансовые активы Маркеса в Соединенных Штатах, а также часть его мексиканских активов были заморожены. Сам он категорически отрицает какую-либо связь с наркоторговцами и нанял команду адвокатов, чтобы оспорить его включение в список.Один из его адвокатов, Хосе-Луис Нассар на днях, комментируя ход дела, заявил, что "мы находимся в максимально откровенной фазе сотрудничества " с американскими официальными лицами для решения вопроса. Но во время чемпионата мира по футболу Марксе продолжает сторониться американских спонсоров ФИФА.