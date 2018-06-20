Народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе в интервью Жанне Немцовой рассказал, почему обрадовался распаду СССР. Актер заявил, что по такому случаю накрыл с друзьями стол и сильно напился.

Народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе в интервью ЖаннеНемцовой рассказал, почему обрадовался распаду СССР. Актер заявил, что потакому случаю накрыл с друзьями стол и сильно напился.По его словам, было нелегко осознавать, что Советского Союзабольше нет. "Когда ты в этом котле варишься всю жизнь с детства,представить трудно, что такую огромную махину можно так разнести в пух и прах",– заявил Кикабидзе в интервью дочери покойного политика Бориса Немцова.Кроме того, артист признался в своей ненависти к гербуСоветского Союза. По его словам, тот факт, что главный символ страны состоял изсерпа и молота говорит о "хреновой жизни страны". Тем не менее, актерпризнал, что в СССР были и плюсы. "Люди друг друга больше уважали,духовность была", – добавил народный артист Грузии.Говоря о конфликте между Россией и Грузией, Кикабидзевыразил уверенность, что избежать его было нельзя. По его словам, Москва якобыпроводит "ползучую аннексию" кавказской республики. "В 35 км отТбилиси в стороне гор натянута проволока, а за ней ходят российскиевоенные", – посетовал он.Ранее Кикабидзе уже критиковал действия России за"передвижение" границы Южной Осетии. В 2015 году он заявил, что"русские скоро дойдут до Тбилиси". По его словам, Тбилиси никогда несмирится с действиями Москвы в непризнанной республике.Он подчеркнул, что если Россия не остановится, то грузинскаястолица будет оккупирована. "Это передвижение границы не закончится, еслимы не приглядим за этим делом!" – заявил артист в интервью изданию "Палитранедели".Напомним, конфликт между Грузией с одной стороны и Россией,Абхазией и Южной Осетией произошел в начале августа 2008 года и вошел в историюкак Пятидневная война. Части российской армии провели операцию по принуждениюГрузии к миру, вытеснили ее армию из самопровозглашенных республик. ПозжеМосква признала независимость Абхазии и Южной Осетии.