Народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе в интервью Жанне
Немцовой рассказал, почему обрадовался распаду СССР. Актер заявил, что по
такому случаю накрыл с друзьями стол и сильно напился.
Народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе в интервью Жанне
Немцовой рассказал, почему обрадовался распаду СССР. Актер заявил, что по
такому случаю накрыл с друзьями стол и сильно напился.
По его словам, было нелегко осознавать, что Советского Союза
больше нет. "Когда ты в этом котле варишься всю жизнь с детства,
представить трудно, что такую огромную махину можно так разнести в пух и прах",
– заявил Кикабидзе в интервью дочери покойного политика Бориса Немцова.
Кроме того, артист признался в своей ненависти к гербу
Советского Союза. По его словам, тот факт, что главный символ страны состоял из
серпа и молота говорит о "хреновой жизни страны". Тем не менее, актер
признал, что в СССР были и плюсы. "Люди друг друга больше уважали,
духовность была", – добавил народный артист Грузии.
Говоря о конфликте между Россией и Грузией, Кикабидзе
выразил уверенность, что избежать его было нельзя. По его словам, Москва якобы
проводит "ползучую аннексию" кавказской республики. "В 35 км от
Тбилиси в стороне гор натянута проволока, а за ней ходят российские
военные", – посетовал он.
Ранее Кикабидзе уже критиковал действия России за
"передвижение" границы Южной Осетии. В 2015 году он заявил, что
"русские скоро дойдут до Тбилиси". По его словам, Тбилиси никогда не
смирится с действиями Москвы в непризнанной республике.
Он подчеркнул, что если Россия не остановится, то грузинская
столица будет оккупирована. "Это передвижение границы не закончится, если
мы не приглядим за этим делом!" – заявил артист в интервью изданию "Палитра
недели".
Напомним, конфликт между Грузией с одной стороны и Россией,
Абхазией и Южной Осетией произошел в начале августа 2008 года и вошел в историю
как Пятидневная война. Части российской армии провели операцию по принуждению
Грузии к миру, вытеснили ее армию из самопровозглашенных республик. Позже
Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии.