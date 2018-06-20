20 июня в Ростове-на-Дону пройдет крайне важный для сборной России матч в рамках ЧМ-2018. Исход встречи сборных Уругвая и Саудовской Аравии покажет, сможет ли отечественная команда выйти в плей-офф.

20 июня в Ростове-на-Дону пройдет крайне важный для сборной России матч в рамках ЧМ-2018. Исход встречи сборных Уругвая и Саудовской Аравии покажет, сможет ли отечественная команда выйти в плей-офф.Одержав победу в двух стартовых матчах группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года, сборная России набрала максимально возможные шесть очков. Таким образом, команда приблизилась к первому в своей истории выходу в плей-офф мундиаля.Стоит отметить, что Российские футболисты гарантированно сыграют в 1/8 финала ЧМ-2018 в том случае, если сборная Саудовской Аравии не сможет победить команду Уругвая в матче второго тура группы А.Арабская команда теоретически еще сохраняет шансы на победу, но для этого понадобится удачное стечение обстоятельств.Матч состоится 20 июня в Ростове-на-Дону, передает "".Кроме того, в этот же день на поле выйдут и наши возможные соперники в 1/8 финала. Португальцы в Лужниках сразятся с Марокко, а Испанцы в Казани сыграют со сборной Ирана, пишет .Сборная Португалии по праву считается одной из топ-команд мира, которая всегда является одним из фаворитов любого турнира. Марокко, в свою очередь, не хватало звезд с неба.На ЧМ-1994 и 1998 африканцы не выходили из группы. До нынешнего года страна не участвовала в главном форуме лучших сборных мира.Что касается Ирана и Испании, сборные стран никогда не встречались раньше, поэтому их первое "свидание" обещает быть интересным.Если же исламской республике удастся добиться положительного результата в предстоящем матче, то это автоматически станет самой главной сенсацией групповой стадии, а, возможно, и всего турнира.Напомним, россияне выиграли у египтян во втором матче ЧМ-2018. Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1. Сборная России удержала первую строчку в группе А. Теперь команду Черчесова от досрочного выхода в 1/8 турнира отделяет лишь формальность – команде Уругвая 20 июня в Ростове-на-Дону нужно обыграть саудитов.