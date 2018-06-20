УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Данилова Виталия Евгеньевича...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Данилова Виталия Евгеньевича,1978 года рождения, жителя г. Москвы, который 7 июня 2018 г. ушел из дома в поселении Воскресенское и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 40 лет, рост 176 см, среднего телосложения, волосы темно русые.Особые приметы: татуировка в виде группы крови на груди, шрам на левой щеке.Был одет:свитер белого цвета, штаны зеленого цвета.Всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20;8 (495) 817-72-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79