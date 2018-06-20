Егор Крид поделился с фанатами пародийным видео на реалити-шоу Холостяк. Популярный рэп-исполнитель, который и был главным героем шестого сезона телепроекта, пришел в полный восторг.

Егор Крид поделился с фанатами пародийным видео на реалити-шоу "Холостяк". Популярный рэп-исполнитель, который и был главным героем шестого сезона телепроекта, пришел в полный восторг.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Егор Крид опубликовал (которое Dni.ru не могут опубликовать из-за содержащейся в нем ненормативной лексике), высмеивающее и показывающее всю подноготную популярного шоу "Холостяк". Отметим, что автором ролика стал вовсе не сам Егор Крид, а блогер Сатир, который невероятно похож на рэпера."Есть юмор, который, по сути, не юмор, а оскорбление, за который я не прочь и *** разбить. А есть очень талантливые пародии и эта одна из лучших! Я угарал просто в голос;))) Сатир – красавчик!😂🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – высказался восхищенный Егор Крид.В ролике главный герой поет о том, что он не гомосексуалист, что ему нравятся женщины (песня сопровождается заплывом артиста на яхте в сопровождении красивых девушек), а затем локация меняется, и Сатир в образе Егора дарит розы понравившимся ему претенденткам на его сердце. Однако среди толпы девушек он видит смазливого парня. Обнаружив его, псевдо-Крид сказал: "Ну, вы издеваетесь?"Далее главный герой надевает кольцо на палец девушки, которую выбрал в качестве дамы сердца. Та, немного растягивая слова, будто заикаясь, с надеждой спросила: "Это все правда? Мы теперь поженимся?". На что исполнитель роли Егора отвечает: "Ну ты е******** что ли? Это же шоу!" На этом видео и закончилось.Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к публикации. Многие возмутились, решив, что в видео насмешке подверглось не только само шоу, но и его победительница Дарья Клюкина, страдающая заиканием. "ты мразота, конечно. Хоть бы совести поимел чуть, смешно ему, когда человек заикается, не угомонишься никак. Какая б Дарья не была, что бы там не произошло, можно было поступить умнее– заткнуться, например, тебе не кажется? Ну а так уже сложилось впечатление (и не только у меня, а у доброй половины твоих подписчиков), что ты обычная дворняжка, которая только тяфкать и умеет на всех", "Это же шоу ..... Зато Даша стала популярной", "Ахах, это ор. Ребят, это поход пост про Дашу", "Фууу позорище", "Тошнит от тебя! ", "Я чесно так разочаровалась, клянусь.Если Холостяк такой плохой проэкт зачем участвовал,теперь унижаешь девушек.Молодец Даша что молчит и не отвечает Мололец", – высказались подписчики.