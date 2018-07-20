Экс-главный тренер Челси Антонио Конте, уволенный клубом нынешним летом, планирует судиться с бывшим работодателем. Помимо 9 миллионов евро компенсации за досрочное расторжение контракта итальянский специалист рассчитывает получить дополнительную сумму за потерю потенциального дохода.

Экс-главный тренер "Челси" Антонио Конте, уволенный клубом нынешним летом, планирует судиться с бывшим работодателем. Помимо 9 миллионов евро компенсации за досрочное расторжение контракта итальянский специалист рассчитывает получить дополнительную сумму за потерю потенциального дохода.По информации The Times, Конте раздосадован тем фактом, что лондонский клуб слишком затянул с решением уволить тренера. Из-за этого итальянец не успеет заключить договор с другой командой на ближайший сезон.Адвокаты Конте уже готовят все необходимые документы, чтобы обратиться с ними в суд. Напомним, что на место итальянского специалиста руководство "Челси" пригласило его соотечественника Маурицио Сарри из "Наполи".