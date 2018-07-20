Стало известно, какими были последние дни
ушедшей из жизни 81-летней народной артистки России Изы Высоцкой. У постели
супруги Владимира Высоцкого дежурили родные и друзья.
Стало известно, какими были последние дни
ушедшей из жизни 81-летней народной артистки России Изы Высоцкой. У постели
супруги Владимира Высоцкого дежурили родные и друзья.
Почти 43 года она прожила в Нижнем Тагиле и служила в местном Театре
драмы. Успевала актриса и обучать мастерству студентов.
По словам коллег,
Иза Константиновна никогда не была одинокой. Близкая
подруга Нелли Саловская отмечает,
что сын Высоцкой Глеб, несмотря на переезд в Екатеринбург всегда был на связи с
матерью. Их отношениям можно было позавидовать. "Звонил чуть ли не каждый день.
В Нижнем Тагиле у нее живет
племянник Глеб – Иза воспитывала его, как родного сына. Друзей у нее здесь
много… Иза никогда не была затворницей!", – цитирует женщину сайт .
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