Стало известно, какими были последние дни ушедшей из жизни 81-летней народной артистки России Изы Высоцкой. У постели супруги Владимира Высоцкого дежурили родные и друзья.

Стало известно, какими были последние дниушедшей из жизни 81-летней народной артистки России Изы Высоцкой. У постелисупруги Владимира Высоцкого дежурили родные и друзья.Почти 43 года она прожила в Нижнем Тагиле и служила в местном Театредрамы. Успевала актриса и обучать мастерству студентов.По словам коллег,Иза Константиновна никогда не была одинокой. Близкаяподруга Нелли Саловская отмечает,что сын Высоцкой Глеб, несмотря на переезд в Екатеринбург всегда был на связи сматерью. Их отношениям можно было позавидовать. "Звонил чуть ли не каждый день.В Нижнем Тагиле у нее живетплемянник Глеб – Иза воспитывала его, как родного сына. Друзей у нее здесьмного… Иза никогда не была затворницей!", – цитирует женщину сайт .Материал дополняется