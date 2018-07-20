Ситуация в Сирии и двусторонние отношения – вот две главных темы, которое обсуждали в Хельсинки Владимир Путин и Дональд Трамп. Украинский вопрос, в частности конфликт в Донбассе, тоже поднимался, но он был далеко не центральным, рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Ситуация в Сирии и двусторонние отношения – вот две главных темы, которое обсуждали в Хельсинки Владимир Путин и Дональд Трамп. Украинский вопрос, в частности конфликт в Донбассе, тоже поднимался, но он был далеко не центральным, рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов во время выступления в международном дискуссионном клубе "Валдай".Стабилизация взаимоотношений двух стран сейчас играет одну из главных ролей, отметил дипломат. Особенно на фоне обвинений, будто Россия вмешивалась в выборы американского президента, пишет агентство "Интерфакс".Кроме того, Антонов отметил, что встречи глав России и США должны быть не случайными, а регулярными. Тем более, что сейчас у двух государств широчайшее поле для сотрудничества, например, в области ядерных вооружений. Как раз вчера Владимир Путин заявил, что России ответственная держава, у которой есть обязательства по соглашению о нераспространении ядерного оружия. Плюс нельзя не упомянуть про шестую статью этого документа. Она предполагает переговоры по всеобщему и полному разоружению.Что касается осеннего саммита в Соединенных Штатах, куда Дональд Трамп позвал Владимира Путина, то Антонову ничего пока о нем не известно. Так как с 15 июля он находится в Москве, а не Вашингтоне.