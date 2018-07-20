Сейчас его устанавливают на Театральной площади

Сейчас его устанавливают на Театральной площадиВо Владимире светомузыкальный фонтан, который сейчас устанавливают на Театральной площади, могут открыть ко Дню города.Он будет работать в пяти режимах с 15 мелодиями и 8 контурами фигур. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области после совещания, касающегося вопросов строительства.Сейчас строители выполнили подготовительные работы и начали устанавливать чашу и оборудование. Напомним, что идея со светомузыкальным фонтантом принадлежит губернатору Светланы Орловой.Его откроют до 25 августа.