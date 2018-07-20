В Казахстане задержан второй подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена, передает ТАСС. Арман Кудайбергенов уже признался, что именно он ударил спортсмена ножом и нанес ему два ранения.

В Казахстане задержан второй подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена, передает ТАСС. Арман Кудайбергенов уже признался, что именно он ударил спортсмена ножом и нанес ему два ранения. Ранее районный суд Алма-Аты заочно арестовал Кудайбергенова на 2 месяца.Денис Тен был убит в четверг около 15 часов по местному времени. Фигурист увидел, как двое неизвестных пытаются украсть зеркала с его автомобиля. В ходе возникшей потасовки Тена неоднократно ранили ножом, спортсмен потерял большое количество крови и скончался в больнице.