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<a href="http://33live.ru/novosti/20-08-2018-rostovchane-nachali-zdorovatsya-s-pyatimetrovym-pitonom-na-vygule.html" target="_blank">Ростовчане начали здороваться с пятиметровым питоном на выгуле</a> - В Ростове-на-Дону многие уже привыкли к тому, что в центре города хозяин выгуливает 5-метрового питона. Если поначалу люди пугались его, то теперь некоторые даже стали с ним уважительно здороваться, сообщил один из местных жителей, которому удалось снять кадры, как огромная змея ползает по газону.