В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли у подозреваемого свертки с наркотическим веществом – гашишем и психотропным веществом – МДМА...

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО задержали 26-летнего местного жителя по подозрению в незаконном хранении наркотических средств.В Востряковском проезде сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки документов. В салоне машины в качестве пассажира находился молодой человек, который при виде полицейских начал заметно нервничать. В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него свертки с веществом неизвестного происхождения.Согласно проведенному исследованию данные материалы содержат в своих составах вещество растительного происхождения – гашиш, массой около 100 граммов, и психотропное вещество МДМА, массой около 1 грамма.Следственным отделением ОМВД России по району Бирюлево Западное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО (495) 734-61-22