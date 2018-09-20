Дочь Спартака Мишулина Карина рассказала о состоянии мамы Валентины Константиновны после инсульта. Женщина возвращается к обычной жизни.

Дочь Спартака Мишулина Карина рассказала о состоянии мамы Валентины Константиновны после инсульта. Женщина возвращается к обычной жизни.Вдова Спартака Мишулина чувствует себя гораздо лучше. По словам дочери артиста, усилиями московских врачей самого худшего удалось избежать.Валентина Константиновна практически не нуждается в посторонней помощи. У нее нет провалов в памяти, которые появились в день инсульта. Как рассказала Карина, ее мама даже самостоятельно подходит к плите и готовит блинчики любимым внучкам – 13-летней Кристине и 8-летней Полине.Однако из-за слишком быстрого восстановления женщины, поползли слухи, что никакой болезни не было. Так экс-помощница Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур назвала вдову выдающегося артиста симулянткой, пишет ."Называя публично мою маму симулянткой и подлой обманщицей, она ставит под сомнение медицину России, а точнее Боткинскую больницу, уважаемого врача, заведующего отделением неврологии Сотникова, имеющего 34-летний стаж работы. У нас же есть все документы и выписки из больницы", – возмущенно ответила на обвинения Карина.В болезни мамы актриса винит телевизионщиков. "В нашем доме по телевизору транслируются все российские каналы, кроме "Первого". Дело в том, что я стараюсь ограждать маму от той передачи, в которой постоянно показывают Тимура Еремеева и топчут имя моего папы. Но однажды я не уследила", – пояснила Карина.Валентине Константиновне стало плохо от одного лишь анонса программы о Тимуре Еремееве. "Мама стала сильно переживать. И как результат – у нее случился ишемический инсульт", – заявила Мишулина.