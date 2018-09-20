Она посетила местный колледж и ледовый дворец

Она посетила местный колледж и ледовый дворецВ гости к муромским конькобежцам приезжала олимпийская чемпионка Светлана Журова. 19 сентября спортсменка познакомилась с преподавателями и студентами педагогического колледжа, а также посетила местный каток.Светлана Журова посмотрела, как тренируются юные муромские конкобежцы в ледовом дворце «Кристалл». Она пообщалась с маленькими спортсменами и их тренерами. Победителям соревнований она вручила подарки, а также золотые значки ГТО.На встрече зашел разговор о строительстве в Муроме искусственной ледовой дорожки. На федеральном уровне Светлана Журова пообещала держать этот вопрос на контроле.Для справкиКонькобежный спорт один из самых популярных в Муроме. Среди всех город области только здесь сохранились традиции обучения конькобежцев. На сегодняшний день у 10 тренеров занимаются порядка 500 детей.