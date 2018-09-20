В спортивном комплексе ГУ МВД России по г. Москве состоялся лично-командный чемпионат ГУ МВД России по г. Москве по самозащите без оружия...

В спортивном комплексе ГУ МВД России по г. Москве состоялся лично-командный чемпионат ГУ МВД России по г. Москве по самозащите без оружия, посвященный 300-летию российской полиции.В соревнованиях приняли участие 92 сотрудника из 11 сборных команд подразделений ГУ МВД России по г. Москве.По итогам чемпионата третье место заняли представители команды УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. Второе место заняла команда УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве. Первыми стали представители команды Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве, в числе которых были именитые спортсмены: Юлия Беляева - чемпионка Мира среди полицейских и пожарных по боксу и каратэ 2017 года и Александр Росляков - мастер спорта России международного класса по дзюдо, победитель Кубка Европы, неоднократный призер чемпионата России по дзюдо, чемпион Москвы по самбо и дзюдо.Также были отмечены и чемпионы в личном зачете в разных весовых категориях.По итогам лично-командного чемпионата по самозащите без оружия была сформирована сборная команда ГУ МВД России по г. Москве, которая примет участия в чемпионате МВД России.С успешным выступлением спортсменов поздравил заместитель начальника Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по г. Москве – начальник Управления профессиональной подготовки подполковник внутренней службы Павел Параносенков. Он пожелал участникам крепкого здоровья и удачи в прохождении службы.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве