Полузащитник Краснодара Павел Мамаев и нападающий санкт-петербургского Зенита Александр Кокорин, находящиеся под стражей в Бутырском СИЗО, за время заключения заработали порядка 10,5 миллионов рублей.

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин, находящиеся под стражей в Бутырском СИЗО, за время заключения заработали порядка 10,5 миллионов рублей.Данная сумма сложилась из-за того, что футбольные клубы игроков на данный момент не сообщали о взыскании со спортсменов штрафов за нарушение дисциплины, передает Russia Today. Таким образом, исходя из курса 75 рублей за евро, ежегодная зарплата Кокорина составляет 252 миллиона рублей, а Мамаева – 180 миллионов рублей, и за девять дней нахождения в следственном изоляторе они на двоих заработали порядка 10,54 миллиона рублей.Напомним, что ранее суд оставил Мамаева под арестом – он мог покинуть СИЗО в пятницу из-за прохождения по статье "Побои", которая не подразумевает заключения, однако суд отклонил жалобу защиты игрока. Кокорин, в свою очередь, раскаялся, расплакавшись на слушаниях его апелляции, но также продолжил свое нахождение под стражей.