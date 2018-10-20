Иорданский крестьянин, проживающий в провинции Эз-Зарка на востоке страны, обрабатывая свой участок земли, обнаружил на нем экземпляр редчайшего вида метеоритов.
Редчайший метеорит был найден на Ближнем Востоке.
Его нашел крестьянин в провинции Эз-Зарка, когда обрабатывал свою землю. Камень ему показался странным по форме и цвету и очень тяжелым.
Абдель Карим связался с местным университетом. Иорданский геолог Имад Муджахед с группой исследователей провел несколько специальных экспертиз и спектральный анализ камня.
Ученые выяснили, что камень аль-Амуша – очень редкий метеорит, некоторые элементы и сплавы в котором не встречаются в природном виде на Земле. Так, сплав железа и никеля доказывает что метеорит был сформирован миллионы лет назад и в миллиардах километров от провинции Эз-Зарка, передает ТАСС