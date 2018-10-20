Эковолонтеры компании Норникель в 2018 году провели около 300 экологических акций. Это абсолютный рекорд за три года существования движения. В акциях приняли участие более четырех тысяч человек.

Эковолонтеры компании "Норникель" в 2018 году провели около 300 экологических акций. Это абсолютный рекорд за три года существования движения. Об этом рассказал директор департамента общественных связей компании Андрей Кирпичников на международной конференции "Экологический туризм: глобальный вызов и открытие России", которая проходит в Сочи."Расширяется экологическое волонтерство, в 2018 году его участниками стали более 4,5 тысячи сотрудников компании. Они провели около 300 различных природоохранных акций. Это абсолютный рекорд за три года существования добровольческого движения в компании", — отметил Кирпичников."Норникель" много внимания уделяет экологическим проектам: наряду с модернизацией производства, закрытием Никелевого завода в Норильске и запуском проекта по улавливанию серы, компания развивает заповедное волонтерство, образовательные проекты в сфере экологии, способствует развитию материально-технической базы заповедников, расширяет сотрудничество с зарубежными экологическими организациями.По словам специалиста по информационным технологиям отдела экологического просвещения ФГБУ ГПЗ "Столбы" Светланы Юшковой, программы корпоративного волонтерства играют важную роль в создании пространства для развития научно-познавательного туризма на заповедной территории.Одним из самых ярких проектов этого года стал экомарафон "Понеслось". Волонтеры обустроили участок тропы от канатной дороги фанпарка "Бобровый лог" до смотровой площадки заповедника "Столбы". Главная сложность состояла в том, что ранее этот участок принадлежал Березовскому району Красноярска, то есть это не территория фанпарка, но еще не заповедник. Именно благодаря программе корпоративного добровольчества была создана экологическая тропа комбинированного типа и выполнено информационное оснащение туристического пространства.Руководитель направления корпоративного волонтерства компании "Норникель" Елена Крючкова считает, что волонтеры могут стать одним из драйверов в развитии экологического туризма."Ключевой проект нашего добровольческого движения — экомарафон "Понеслось" — как раз направлен на это. Мы делились практиками экомарафона, которые уже вносят реальный вклад в развитие экотуризма", — отметила Крючкова.Волонтеры построили эколекторий в городском парке, дали новую жизнь роднику и саду камней на месте замусоренных территорий, возродили приют для бездомных собак.Заместитель директора экоцентра "Заповедники" Елена Книжникова рассказала, что волонтеры берут на себя продвижение заповедных территорий и их экотуристического потенциала."Это очень важно. А мы со своей стороны помогаем им как эксперты, подбираем для волонтеров правильные направления работы, среди которых ресурсоэнергосбережение, разработка собственных экологических проектов", — отметила Книжникова.На площадках конференции в Сочи активно обсуждались перспективы экотуризма в России. Все эксперты отметили ведущую роль эковолонтеров в развитии темы.Определить языкАзербайджанскийАлбанскийАмхарскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГавайскийГаитянскийГалисийскийГолландскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКиргизскийКитайский ТрадКитайский УпрКорейскийКорсиканскийКурманджиКхмерскийКхосаЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийЛюксембургскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалаяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепальскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийПуштуРумынскийРусскийСамоанскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСиндхиСловацкийСловенскийСомалийскийСуахилиСунданскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФилиппинскийФинскийФранцузскийФризскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийШонаШотландский (гэльский)ЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийАзербайджанскийАлбанскийАмхарскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГавайскийГаитянскийГалисийскийГолландскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКиргизскийКитайский ТрадКитайский УпрКорейскийКорсиканскийКурманджиКхмерскийКхосаЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийЛюксембургскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалаяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепальскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийПуштуРумынскийРусскийСамоанскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСиндхиСловацкийСловенскийСомалийскийСуахилиСунданскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФилиппинскийФинскийФранцузскийФризскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийШонаШотландский (гэльский)ЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийЗвуковая функция ограничена 200 символамиНастройки : История : Обратная связь : DonateЗакрыть