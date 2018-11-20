В траурном зале Троекуровского кладбища завершилась церемония прощания с Евгением Осиным. Корреспондент Дни.Ру побывал на гражданской панихиде.

В траурном зале Троекуровского кладбища завершилась церемония прощания с Евгением Осиным. Корреспондент "Дни.Ру" побывал на гражданской панихиде.Около двухсот человек пришло проститься с певцом – коллеги, бывшие концертные директора, друзья и поклонники. В первом ряду у гроба сидели продюсер Андрей Разин, который взял на себя все расходы на похороны, сестра покойного, его бывшая жена и дочь. Каждый из них взял слово и рассказал о своем отношении к Осину."Женька, спасибо тебе за дочку и прости меня", – сказала вдоваНаталья Черемисина. 16-летняя Агниядочка тоже не промолчала, пояснил, правда, что ей "трудно говорить в офф-лайне". А потом достала дорогой мобильник и прочла в микрофон довольно странное, адресованное отцу, стихотворение:Ты самый родной из всех отцов на земле,Я хотела отучить тебя от бутылки,А ты пил стопки одна за одной,И это было худший пыткой.Телеведущая Дана Борисова, которая в свое время отправила Евгения Осина на реабилитацию в Таиланд, услышав это, взорвалась от возмущения. "Где они были раньше, когда Жене нужна была помощь, почему никто из близких не занимался им? – заявила Борисова в интервью "Дни.Ру". – А теперь они стихи читают, по ток-шоу ходят и интервью за деньги раздают (как говорят, вдова и дочь пришли в студии "Пусть говорят" получили за откровения о покойном по 300 тысяч рублей – Прим.ред).. Ведь им теперь трехкомнатная квартирка в 150 "квадратов" достанется! Бессовестные люди!"Правда, сестра Альбина поспешила во всеуслышание заявить: "Я хочу, чтобы люди знали, что мы никогда не бросали Женю и он никогда не был один!"Напомним, что Евгений Осин умер 17 ноября. Он скончался в собственной квартире в Москве. Причина смерти пока не известна. По предварительным данным, у артиста остановилось сердце.