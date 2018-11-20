20.11.2018

2018-11-20 19:26:04

Молодая женщина загуляла и на сутки бросила маленьких детей одних в квартире

В Нижегородской области 21-летняя девушка 7 января оставила годовалого и двухлетнего малышей одних в квартире на сутки. Сама молодая мама уехала к родственникам за деньгами, пишет .



Женщина якобы доверила своих малышей постороннему мужчине, который вечером ушел. Детей обнаружили соседи, услышав плач. Когда мать вернулась, ее ждали правоохранители. Свое отсутствие женщина объясняла тем, что встретила знакомых.