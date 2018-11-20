Детский снимок известной певицы Натали ввел в заблуждение поклонников. Они решили, что это маленькая Алла Пугачева.

Детский снимок известной певицы Натали ввел в заблуждениепоклонников. Они решили, что это маленькая Алла Пугачева.Снимок изначально был опубликован в в Instagram телеканалаМуз-ТВ. Подписчикам предложили ответить на вопрос, кто изображен на старой фотографии.Фотограф запечатлел пятилетнюю девочку с огромными и оченьсерьезными глазами. Волосы малышки убраны в косички, перевязанные красивымикрасными бантами.Как ни странно, многие подписчики решили, что перед нимидетское фото Аллы Пугачевой. Другие предположения, выдвинутые пользователями – ПолинаГагарина, Валерия, Глюкоза и Вера Брежнева.И все же большинство пользователей ответили правильно."Глазки очень выдают кто это!", "Какая серьезная девочка. Носразу видно, что вырастет красавица", – восхищаются комментаторы.Напомним, 44-летняя Натали замужем за Александром Рудиным.Они воспитывают троих сыновей – Арсения, Анатолия и Евгения. Младший, Женя,родился в апреле прошлого года. А восьмилетний Толя часто проводит время смладшим братом и придумывает для его досуга различные игры. Недавно певицаопубликовала ролик, в котором братья убирают квартиру, надев на головуподгузники.В сентябре 44-летняя певица удивила поклонников смелыми фотографиями. Звезда опубликовала в Instagram раритетные снимки, на которых показала обнаженную грудь, покрытую боди-артом. По словам певицы, это кадры из ее клипа "Все, что мне надо!", который был снят в 2003 году.