Представителей
внебюджетных фондов – пенсионного, обязательного медицинского
страхования и соцстрахования необходимо приглашать в Госдуму. Об этом
заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в ходе рассмотрения в
третьем чтении проекта бюджета Пенсионного фонда на 2019-2021 годы.
Представителей
внебюджетных фондов – пенсионного, обязательного медицинского
страхования и соцстрахования необходимо приглашать в Госдуму. Об этом
заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в ходе рассмотрения в
третьем чтении проекта бюджета Пенсионного фонда на 2019-2021 годы.
В ходе дискуссии председатель Госдумы уточнил у члена комитета по бюджету и налогам Айрата Фаррахова, приглашались ли представители фондов на обсуждение в нижнюю палату. Депутат ответил, что нет.
Володин,
в свою очередь, заявил о необходимости исправить такое положение дел,
подчеркнув, что по мотивам принятия законов могут быть выступления от
фракций. Фаррахов пообещал учесть предложение председателя нижней палаты.
Спикер еще раз обратил внимание коллег-законодателей из профильного комитета и комитетов-соисполнителей, что выступления по мотивам должны проходить в присутствии представителей фондов.
В ходе пленарного заседания во вторник, 20 ноября, депутаты приняли в третьем,
окончательном чтении законопроект о бюджете Пенсионного фонда на 2019 и
плановый период 2020-2021 годов. согласно документу, в следующем году
доходы составят 8,612 триллиона рублей, в 2020-м увеличатся до 8,9
триллиона, а в 2021-м – до 9,294. Расходы – 8,635 триллиона рублей,
9,017 триллиона и 9,3 соответственно.
Предусматривается
индексация социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, страховой пенсии. Кроме того, будет увеличиваться размер
материнского капитала: в 2021 году он составит более 489 тысяч рублей.
Госдума
на сегодняшнем пленарном заседании также приняла в третьем чтении
проекты бюджетов двух других внебюджетных фондов – обязательного
медицинского страхования и соцстрахования.
Напомним, 14 ноября нижняя палата одобрила во
втором, основном чтении проект федерального бюджета на 2019 и плановый
период 2020-2021 годов. Главным финансовым документом страны
предусмотрены все необходимые средства для достижения целей,
обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании
Федеральному собранию и в майском указе. Колоссальные средства
выделяются на демографию, здравоохранение, образование, жилье и другие
приоритетные направления развития страны.
Впервые
за последние несколько лет бюджет будет профицитным. Проект главного
финансового закона предусматривает в следующем году доходы в размере 19
триллионов 969,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом рост –
6,5%. Расходы составят 18 триллионов 37,2 миллиарда рублей. Таким
образом, на следующий год запланирован профицит бюджета в почти два
триллиона рублей.