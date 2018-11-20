Представителей внебюджетных фондов – пенсионного, обязательного медицинского страхования и соцстрахования необходимо приглашать в Госдуму. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в ходе рассмотрения в третьем чтении проекта бюджета Пенсионного фонда на 2019-2021 годы.

Представителейвнебюджетных фондов – пенсионного, обязательного медицинскогострахования и соцстрахования необходимо приглашать в Госдуму. Об этомзаявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в ходе рассмотрения втретьем чтении проекта бюджета Пенсионного фонда на 2019-2021 годы.В ходе дискуссии председатель Госдумы уточнил у члена комитета по бюджету и налогам Айрата Фаррахова, приглашались ли представители фондов на обсуждение в нижнюю палату. Депутат ответил, что нет.Володин,в свою очередь, заявил о необходимости исправить такое положение дел,подчеркнув, что по мотивам принятия законов могут быть выступления отфракций. Фаррахов пообещал учесть предложение председателя нижней палаты.Спикер еще раз обратил внимание коллег-законодателей из профильного комитета и комитетов-соисполнителей, что выступления по мотивам должны проходить в присутствии представителей фондов.В ходе пленарного заседания во вторник, 20 ноября, депутаты приняли в третьем,окончательном чтении законопроект о бюджете Пенсионного фонда на 2019 иплановый период 2020-2021 годов. согласно документу, в следующем годудоходы составят 8,612 триллиона рублей, в 2020-м увеличатся до 8,9триллиона, а в 2021-м – до 9,294. Расходы – 8,635 триллиона рублей,9,017 триллиона и 9,3 соответственно.Предусматриваетсяиндексация социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионномуобеспечению, страховой пенсии. Кроме того, будет увеличиваться размерматеринского капитала: в 2021 году он составит более 489 тысяч рублей.Госдумана сегодняшнем пленарном заседании также приняла в третьем чтениипроекты бюджетов двух других внебюджетных фондов – обязательногомедицинского страхования и соцстрахования.Напомним, 14 ноября нижняя палата одобрила вовтором, основном чтении проект федерального бюджета на 2019 и плановыйпериод 2020-2021 годов. Главным финансовым документом страныпредусмотрены все необходимые средства для достижения целей,обозначенных президентом России Владимиром Путиным в посланииФедеральному собранию и в майском указе. Колоссальные средствавыделяются на демографию, здравоохранение, образование, жилье и другиеприоритетные направления развития страны.Впервыеза последние несколько лет бюджет будет профицитным. Проект главногофинансового закона предусматривает в следующем году доходы в размере 19триллионов 969,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом рост –6,5%. Расходы составят 18 триллионов 37,2 миллиарда рублей. Такимобразом, на следующий год запланирован профицит бюджета в почти дватриллиона рублей.