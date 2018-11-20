Супруга прославленного хоккеиста Александра Овечкина похвасталась идеальной фигурой. Анастасия Шубская облачилась в бикини.

Супруга прославленного хоккеиста Александра Овечкина похвасталась идеальной фигурой. Анастасия Шубская облачилась в бикини.Три месяца назад 25-летняя Анастасия впервые стала матерью, однако уже может похвастаться идеальным прессом. Сегодня Шубская опубликовала в личном микроблоге фото с пляжа, которое привело фолловеров в неописуемый восторг. Красотка позирует в мини-бикини, сидя в шезлонге. За спиной девушки открывается шикарный вид на океан.Поклонники восхитились стройным телом девушки и отметили, что она выглядит так, будто и не рожала. "Настенька, у вас шикарная фигура😍💕🙏 И не скажешь, что родили малыша три месяца назад (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ого) вы носите откровенные бикини?) 🔥", "Вы такая красивая,милая.Приятно быть на Вашей странице🌹", – отмечали интернет-обыватели.Отметим, что Анастасия успевает не только следить за фигурой, но и справляться с материнскими заботами. В этом ей помогают старшие сестры – Анна и Мария Нахапетовы, которые часто навещают новоиспеченную родительницу и поддерживают советами по уходу за малышом.Напомним, Александр Овечкин и Настасья Шубская стали родителями 18 августа этого года. Роды прошли в США. Молодых родителей поздравили многие российские знаменитости – Катя Лель, Анна Хилькевич, Глюкоза, Александр Ревва. Мальчика назвали Сергеем. Супруги объяснили, что назвали малыша в честь старшего брата Александра.