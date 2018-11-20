Экс-солист группы Технология Роман Рябцев игнорирует собственных детей. Артист отказывается платить алименты на их содержание.

Экс-солист группы "Технология" Роман Рябцев игнорирует собственных детей. Артист отказывается платить алименты на их содержание.Выяснилось, что экс-супруга много лет пытается стрясти деньги с артиста. Ей даже пришлось обращаться в суд, который обязал Рябцева перечислять средства наследникам.К слову сумма, назначенная судом, оказалась до смешного мизерной. Дело в том, что официально Роман нигде не работает. К слову, артист игнорирует решение Фемиды, оставляя наследников без копейки.Коллеги и знакомые певца отмечают, что Рябцев часто выступает в клубах и на корпоративах, за что всегда получает гонорар. Однако эти доходы не фиксируются документально и не учитываются. Об этом сообщает WomanHit.Роману Рябцеву 48 лет. В 90-х он был одним из основателей группы "Технология". В 1993 году, певец решил заняться сольным творчеством и покинул коллектив. Спустя 10 лет группа объявила о своем воссоединении. Однако в 2017 артист вновь захотел работать в одиночку.Напомним, что после расставания с первой супругой Рябцев вновь связал себя узами брака. Ходили слухи, что Роман женился на журналистке Марине Канцлер, однако позже выяснилось, что певец связал жизнь с некой Натальей, которая подарила ему дочь. А от первого брака у него подрастают двое наследников, артист не поддерживает с ними отношения.