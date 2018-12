Все преходяще, а музыка вечна! Ансамбль песни и пляски Росгвардии минувшей ночью в полном составе собрался на Красной площади, чтобы снять клип на бессмертный рождественский хит Джорджа Майкла. И это уже не первый опыт поющей армии создать кавер-версию популярного зарубежного хита. Get Lucky Росгвардии в свое время буквально взорвал Интернет и собрал миллионы просмотров.

Все преходяще, а музыка вечна! Ансамбль песни и пляски Росгвардии минувшей ночью в полном составе собрался на Красной площади, чтобы снять клип на бессмертный рождественский хит Джорджа Майкла. И это уже не первый опыт поющей армии создать кавер-версию популярного зарубежного хита. Get Lucky Росгвардии в свое время буквально взорвал Интернет и собрал миллионы просмотров.Переполненный каток на Красной площади. И вроде бы ничего необычного, если бы не глубокая ночь, метель и минус пятнадцать. Ситуация проясняется, когда на льду появляются люди в военной форме. Солисты ансамбля Росгвардии. На этот раз с новогодним, хотя не совсем традиционным репертуаром."Джордж Майкл написал эту песню, которую вы сейчас слышите, Last Christmas. Мы решили сделать кавер на его музыку", — рассказал Виктор Елисеев, народный артист России, худрук академического ансамбля песни и пляски Росгвардии.Руководитель ансамбля, генерал-майор Виктор Елисеев пританцовывает под рождественский хит. Признается, сам бы с удовольствием встал на коньки, как сделала половина гвардейцев, но форма не позволяет. Всего в клипе — включая хор, оркестр и подтанцовку — задействовано почти двести военнослужащих."В Росгвардии — все молодые, очень азартные. И поскольку в основном это москвичи, они с детства на коньках, так же как и я. Жалко, что я не могу вам сейчас показать как я владею этим делом", — сожалеет Елисеев."Давно мечтал покататься здесь. Все рассказывают, какой тут замечательный каток , но все как то недосуг, а тут вот такая возможность — заодно и покатаемся", — доволен Алексей Дмитриев, заслуженный артист России, солист академического ансамбля песни и пляски Росгвардии.Уже под утро ансамбль Рос гвардии записывал, кажется, последний дубль. От идеи до исполнения — всего неделя. На рождественский хит Джорджа Майкла записаны сотни кавер-версий. Но эта уверены гвардейцы будет особенной. Новогодний подарок от российской армии всем меломанам."Очень важно, чтобы любовь была, хоть какая то маленькая, хоть какие то отголоски того что мы хотим дружить, мы хотим вместе быть, мы не хотим войны", — подчеркнул Елисеев.Солисты ансамбля не загадывают, но надеются, что этот музыкальный клип станет еще более популярным, чем их прежняя версия композиции Get Lucky.Тогда за пару недель ролик посмотрели 10 миллионов. Новый хит от ансамбля Росгвардии появится в Интернете 25 декабря.