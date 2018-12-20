Уголовные дела возбуждены в отношении жителей Петушинского и Ковровского районов, подозреваемых в постановке на фиктивный миграционный учет 28 иностранцев.

В декабре текущего года отделом дознания МО МВД России «Ковровский» возбуждены уголовные дела в отношении местных жителей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Полицейскими установлено, что с сентября по ноябрь 2018 года 53-летняя ковровчанка направила в районный отдел по вопросам миграции 12 уведомлений о прибытии иностранных граждан, однако намерения предоставить жилое помещение для проживания у фигурантки изначально не было.Аналогичным образом нарушили законодательство 44-летний местный житель, осуществивший фиктивную регистрацию по месту своего проживания 8 иностранных граждан, и 43-летний ковровчанин, который осенью текущего года фиктивно поставил на миграционный учет по месту своего жительства 6 граждан среднеазиатских государств.Факты нарушения миграционного законодательства выявлены полицейскими и в Петушинском районе. Уголовное дело в декабре текущего года возбуждено в отношении 64-летнего жителя города Петушки, который в октябре оформил 2 уведомления о прибытии иностранцев с указанием места их проживания в своем доме, но намерения предоставить жилье у подозреваемого не было.В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Сотрудниками полиции устанавливаются дополнительные факты противоправных деяний подозреваемых.