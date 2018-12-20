Тринадцать человек получили травмы в автобусе ПАЗ, врезавшемся в дерево в Нижегородской области из-за того, что водитель потерял сознание.

Тринадцать человек получили травмы в автобусе ПАЗ, врезавшемся в дерево в Нижегородской области из-за того, что водитель потерял сознание.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе регионального управления ГИБДД, сообщив, что ДТП случилось в городе Выкса на Почтовой улице.Отмечается, что шоферу внезапно стало плохо во время движения, при этом теряя сознание, мужчина сумел направить машину на обочину, в результате чего автобус, в котором находилось 15 пассажиров, врезался в дерево.В итоге 13 человек обратились к врачам за помощью с ссадинами и ушибами. Четверо были госпитализированы.Водитель после аварии пришел в себя, но спасателям пришлось вызволять его из смятой кабины. С переломами он был доставлен в больницу.Подчеркивается, что шофер перед рейсом проходил плановый медицинский осмотр.